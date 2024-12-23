В ГИБДД рассказали, кто спровоцировал смертельную аварию под Пронском

Госавтоинспекция Рязанской области обнародовала подробности смертельного ДТП в Пронском районе. Официальный комментарий опубликован на ресурсах Управления МВД России по региону.

20 декабря, примерно в 16:55 на 50-м километре автодороги «Рязань — Пронск — Скопин», 43-летний житель Милославского района за рулём ВАЗ-21099, по предварительной информации, выехал на «встречку». Как итог — его автомобиль столкнулся с автомобилем «Киа Спектра», за рулём которого находился 30-летний рязанец.

В результате происшествия водитель ВАЗ получил травмы. Его доставили в больницу, где он скончался. Водитель «Киа», а также его пассажиры в возрасте 2 месяцев, 3 и 27 лет, получили травмы различной степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что водителя отечественного автомобиля после удара зажало в салоне. Его деблокировали спасатели. В медучреждение мужчину доставили в состоянии клинической смерти, реанимационные действия результата не принесли.