В результате ДТП на трассе Рязань — Пронск — Скопин скончался 43-летний мужчина, пишет сайт издательства «Пресса».

Смертельная авария случилась в пятницу, 20 декабря на 50-м километре автодороги. Лоб в лоб столкнулись автомобили КIA Spektra и «ВАЗ-21099».

Водителя «Лады» зажало в салоне, его деблокировали спасатели. К сожалению мужчина скончался. В больницу пострадавшего привезли в состоянии клинической смерти, реанимационные мероприятия результата не дали.

В иномарке ехала семья с двумя детьми. Мужчина госпитализирован в Новомичуринскую межрайонную больницу. Состояние пациента оценивается как средней степени тяжести. Дети травм не получили, женщина после осмотра отпущена домой.

Сотрудники ГАИ проводят проверку.