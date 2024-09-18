В Генплан Рязани внесут изменения из-за участка в Борках

На заседании комитета по градостроительной деятельности и землепользованию Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели и одобрили вопрос о внесении изменений в Генеральный план города. Об этом сообщает пресс-служба РГД.

Одобрены изменения функционального зонирования с зоны спортивных комплексов и сооружений (в т. ч. автодром), зоны пойменных ландшафтов рр. Оки, Трубежа, зоны прочих обслуживающих и деловых объектов (административные деловые объекты, объекты культуры и искусства и пр.), зоны пляжей на зону сельскохозяйственного использования, в отношении территории земельных участков в составе единого землепользования с кадастровым номером 62:29:0000000:86, расположенного по адресу: г. Рязань, район Борки. Предлагаемые изменения необходимы для приведения документов территориального планирования города Рязани в соответствие с видом 2 разрешенного использования земельного участка.

Также одобрено внесение соответствующих изменений в Правила землепользования и застройки.

Кроме того, члены комитета рассмотрели внесение изменений в Правила землепользования и застройки в части дополнения перечня основных видов разрешенного использования территориальной зоны коммунально-складских организаций (П3) видом разрешенного использования «Хранение автотранспорта». В настоящее время невозможно реализовать свое право по использованию арендованного у администрации города Рязани земельного участка для хранения транспортных средств, в связи с тем, что в соответствии с Правилами данный участок отнесен к зоне П3, которая не содержит вида разрешенного использования, предполагающего хранение автотранспорта. Это препятствует эффективному использованию указанного земельного участка, нанося тем самым вред его правообладателю.

Окончательное решение будет принято на заседании Рязанской городской Думы.