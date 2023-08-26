В фойе рязанской филармонии выступили «Дивные гости» из Колумбии, Франции и Шотландии

26 августа в рамках VI Международного Форума древних городов в фойе Рязанской филармонии прошла презентация проекта «На том и стоим», которая стала частью программы «Дивные гости».

По задумке организаторов мероприятие должно было пройти на открытом воздухе, в Верхнем городском саду в формате концерта. Но погода внесла свои коррективы. Несмотря на перенос локации, артисты быстро перестроились и великолепно отработали. В презентации приняли участие зарубежные деятели культуры из Колумбии-певица Анна Лусия Кальдерон, Франции-певец Франсуа Модеме, Великобритании — музыкант Джими МакРэй.

Зажигательные испанские ритмы, французский шансон, шотландская волынка не оставили равнодушными ни одного зрителя. Особенно лирично прозвучали русские музыкальные произведения, исполненные зарубежными гостями. Под «Синий платочек» в исполнении Анны Лусии Кальдерон хотелось плакать, волынка Джими МакРэйа уже заставила «вздрогнуть» британские таблоиды, а вот рязанский зритель, наоборот, активно приплясывал и отбивал ногами такт. Но а финальная песня из легендарного фильма «Белорусский вокзал», в исполнении Франсуа Модеме объединила всех в общем патриотическом порыве.

Руководитель проекта Виталий Миронов сообщил зрителям о том, что «Большой» фестиваль пройдет с 8 по 14 ноября в Рязани и городах Рязанской области. Участниками фестиваля станут артисты из 14 стран мира. Россию будут представлять творческие коллективы Рязани.