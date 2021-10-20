В Европейской части России ожидается похолодание

Тепло в Европейской части России сменится похолоданием. Об этом РИА Новости рассказал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Прогнозируется снижение температуры на 10 градусов. Понижение придётся на субботу. Влияние северных ветров будет заметно и в воскресенье – температура также будет снижаться. Ночью и днем от 0 до 5 градусов. В понедельник и вторник ожидается холодная погода, на 1-2 градуса ниже нормы. Дневные температуры от минус 1 до плюс 4 градусов, — сказал Вильфанд.

Вместе с понижением температуры повысится атмосферное давление.