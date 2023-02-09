В Еврокомиссии заявили об отсутствии решения по конфискации активов РФ

В Евросоюзе пока не приняли окончательного решения о конфискации российских активов, сообщили «Известиям» в Еврокомиссии.

«ЕС и его высокопоставленные представители ясно дали понять, что России придется заплатить за все разрушения. В настоящее время ЕС изучает способы использования для этой цели замороженных или конфискованных российских активов. Однако решение по этому вопросу еще не принято», ­– заявил «Известиям» представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

ЕС заморозил активы ЦБ РФ на €300 млрд, а также около €19 млрд, принадлежащие российским бизнесменам. До сих пор в странах объединения не найдены легальные пути конфискации активов. Хотя еще в марте ЕК создала специальную группу по замораживанию и аресту (англ. Freeze and Seize Task Force) для обеспечения лучшей координации применения санкций против российских и белорусских физических, а также юридических лиц. Эта группа в том числе изучает возможность ареста и конфискации средств, принадлежащих лицам из санкционного списка ЕС.

8 февраля в ЕС заявили, что рассматривают использование активов ЦБ РФ для восстановления Украины. Речь идет об их возможном инвестировании, а не конфискации.

Ранее Bloomberg писал, что в ЕС нашли способ временно использовать минимум $33,8 млрд из замороженных активов Банка России. Однако, как сообщила юридическая служба ЕС, в определенный момент основную сумму заимствования и проценты надо будет вернуть России.

В Москве неоднократно называли планы западных стран по конфискации российских активов «воровством». В январе официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с точки зрения международного права это незаконно.

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