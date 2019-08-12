Затонула подводная лодка «Курск»

12 августа 2000 года в результате катастрофы, произошедшей во время учений в Баренцевом море, на глубине 108 метров затонула АПРК К-141 «Курск».

К-141 «Курск» – атомная подводная лодка с крылатыми ракетами. Она была заложена в Северодвинске в 1992 году, спущена на воду в мае 1994 года, принята в эксплуатацию 30 декабря 1994 года.

С 1995 по 2000 год находилась в составе Северного флота России. В марте 1995 года ректор Курской духовной семинарии епископ Белгородский владыка Иоанн освятил атомную субмарину. Тогда он подарил экипажу копию 700-летней иконы Курской Божией Матери, а каждому подводнику – маленькие иконки с изображением Николая-угодника, покровителя и заступника моряков.

В 1999 году во время операции НАТО против Югославии «Курск» вёл скрытное наблюдение за авианосцем ВМС США «Теодор Рузвельт», самолёты с которого наносили удары по Югославии. За время средиземноморского похода «Курск» отработал 5 условных атак по реальным целям.

12 августа 2000 года проходили учения. На борту лодки было 24 крылатые ракеты и 24 торпеды. Необходимо было произвести пуск крылатой ракеты и торпедную стрельбу по учебной цели. Произошла авария, в результате которой лодка затонула на глубине 108 метров в Баренцевом море, в 175 км от Североморска.

Командовал кораблём капитан 1-го ранга Г.П. Лячин. Всего на борту в момент катастрофы находилось 118 человек. Все они погибли. Останки большинства из них были позднее подняты на поверхность и захоронены.

26 августа 2000 года был подписан Указ президента России об увековечении памяти его экипажа. В сентябре 2000 года одна из горных вершин Центрального Кавказского хребта была названа «Курском» – в честь погибших членов экипажа подводной лодки «Курск».

Источник: https://www.calend.ru/events/6176/