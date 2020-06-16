Зарегистрирована торговая марка «Пепси-Кола»

-

В 1893 году молодой фармацевт Калеб Брэдхэм из Нью-Берна (штат Северная Каролина) создал фармацевтическую смесь из газированной воды, сахара, ванили, редких масел и орехов колы. Вскоре она стала продаваться в аптеках в качестве веселящего, укрепляющего и способствующего пищеварению напитка.

Спустя пять лет после изобретения Брэдхэм придумал для нее название – «Пепси-Кола», а 16 июня 1903 года зарегистрировал его как торговую марку. Название было составлено из наименований ингредиентов – пепсина (пищеварительный фермент) и ореха колы. Вскоре Калеб Брэдхэм организовал компанию «Пепси-Кола Компани» (The Pepsi Cola Company).

В 1923 году из-за роста цен на сахар во время Первой мировой войны компания обанкротилась. В результате на суде Брэдхему пришлось раскрыть секрет изготовления сиропа и подтвердить истинность этой информации под присягой.

Через восемь лет компания обанкротилась вторично. Однако, во время депрессии 1930-х годов в США «Пепси-Кола Компани» организовала успешную атаку на рыночные позиции своего главного конкурента «Кока-Колы».

Пепси начали продавать в бутылках по 12 унций по цене 5 центов. В то время как бутылка «Кока-Колы» объёмом 6 унций также стоила 5 центов. «Кока-Кола» не могла выпустить напиток в другой бутылке, так как торговые автоматы принимали монеты по 5 центов, а у «Кока-Колы» оставался запас в 1 млрд. 6-унциевых бутылок.

Во время Второй мировой войны «Пепси-Кола» обошла популярные в то время напитки «Royal Crown» и «Dr. Pepper» и стала напитком № 2 после «Кока-Колы». И вот уже больше века «Кока-Кола» и «Пепси-Кола» ведут борьбу за звание самого популярного напитка в мире.

Источник