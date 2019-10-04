Взрыв на станции Свердловск-Сортировочный — чрезвычайная ситуация, произошедшая рано утром 4 октября 1988 года в городе Свердловске (СССР) (на настоящий момент Екатеринбург). Железнодорожный состав, перевозивший взрывчатые вещества (46,8 тонн тротила, 40 тонн гексогена) покатился под уклон и врезался в стоящий на путях товарный поезд с углём. Вагоны снесли электрический столб, произошел обрыв проводов, падение их на землю и обесточивание станции. Через несколько секунд сработала аварийная подача тока. В 04:33 произошёл взрыв, усугублённый близостью крупного склада горюче-смазочных материалов. Воронка на месте взрыва достигла диаметра 40 на 60 м и глубины 8 м, ударная волна распространилась на 10—15 километров.

Как выяснилось, диспетчер станции Татьяна Хамова должна была дать команду маневровому тепловозу подъехать к составу со взрывчаткой и цепляться за него, тормозить, пока вагоны с углем не проедут. Из своего пункта она видела не все вагоны и упустила момент, когда состав со взрывчаткой, оказавшись без локомотива, поехал на стрелку и плавно «притёрся» к составу с углем. Вагоны завалились на электрический столб и уронили его. Спустя 2 минуты диспетчер Ольга Родненко нажала на мнемосхеме кнопку подачи напряжения. Искры от контактного провода в 3000 вольт попадают на вагоны со взрывчаткой, начинается пожар и через несколько минут раздался взрыв.

В результате взрыва погибло 4 человека на станции и было ранено более 500 человек. Стекла были выбиты по всему району Старой и Новой Сортировки. Серьёзно пострадали около 600 домов: некоторые из них пришлось снести. Большое число семей, проживавших в прилегающих районах частной застройки, остались без крова. Впоследствии многие из них получили новые квартиры в восточной части города (ЖБИ и Синие Камни). Взрыв был такой силы, что колёсные пары находили в нескольких километрах от места взрыва, во дворах жилых домов. Автосцепка весом 95 кг улетела к Верх-Исетскому пруду. Ударной волной выбило стекла даже в Центральном гастрономе, магазине «Океан» и в театре Музыкальной комедии. Небо над городом заволокло черным дымом.

Усилиями железнодорожных войск сквозное пассажирское движение было восстановлено через 4 часа после взрыва. Пожар был локализован через 6 часов. Работа сортировочных систем была восстановлена 7 октября в 20 часов 15 минут.

Событие в дальнейшем стало известно, как «взрыв на Сортировке». После ликвидации последствий взрыва данный район стал местом массовой жилищной застройки, однако некоторые объекты жилой и нежилой инфраструктуры, превратившиеся после взрыва в руины, не восстанавливались. В частности, Дом культуры железнодорожников, построенный в 1951 году, простоял в полуразрушенном и заброшенном виде 23 года, пока не был снесен осенью 2011 года.

Дело расследовали два года, затем передали в суд. Обвинения предъявили только Татьяне Хамовой, которая по халатности допустила столкновение вагонов. Посчитать весь ущерб не удалось. Потерпевшими было признано около 10 тысяч человек. Материальный ущерб возложили на Министерство обороны, так как взрывчатка принадлежала им.

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