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Всемирный день мотоциклиста

Алексей Агеев
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Традиция отмечать Всемирный день мотоциклиста появилась 22 июля 1992 года, когда сразу в нескольких странах энтузиасты, оставив автомобили в гаражах, отправились на работу на мотоциклах и скутерах. Изначально день так и назывался — Ride to Work Day, что можно перевести с английского языка как «На работу на мотоцикле», и лишь позже постепенно превратился в День мотоциклиста.

В середине 1990-х годов в акции участвовало, по результатам добровольной переписи, уже более 5 тысяч человек. В 1997 году открылся официальный сайт Всемирного дня мотоциклиста (ridetowork.org), который служит основной площадкой, на которой любители мототранспорта общаются, обмениваются мнениями и опытом эксплуатации «стальных коней» и, конечно, готовятся к ежегодной акции.

До 2000 года акции устраивались неформально: для этого было достаточно обозначить дату на специальном сайте и договориться там же с единомышленниками. Позже появилась некоммерческая организация Ride To Work Inc., которая оказывает юридическую и техническую поддержку мотоциклистам в США и Европе. Представительства этой организации есть в России, Канаде, Мексике, Эквадоре, Пуэрто-Рико, Израиле, на Филиппинах.

Интересно, что до 2008 года датой проведения Дня считалась третья среда июля, но с 2008 года День мотоциклиста был перенесен на третий понедельник июня. Изменение даты было сделано для того, чтобы выбрать климатические условия, наиболее благоприятные для мотоциклистов всего мира. Благоприятные климатические условия, в свою очередь, позволяют принять участие в акции наибольшему числу мотоциклистов.

В качестве основной цели акции ее организаторы называют необходимость заявить о правах мотоциклистов, не ущемляя прав других участников дорожного движения. Это у байкеров вполне успешно получается. В их пользу говорит, например, то, что мотоциклы уменьшают риск возникновения пробок на дорогах, не требуют много места для парковки и потребляют мало топлива, а это положительно сказывается на состоянии окружающей среды.

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