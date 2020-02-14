16 лет назад в Москве обрушилась кровля развлекательного комплекса «Трансвааль-парк»

14 февраля 2004 года в развлекательном комплексе «Трансвааль-парк» на юго-западе Москвы находились около 1300 человек. Неожиданно обрушившийся железобетонный купол здания аквапарка унес жизни 28 человек.

Трагедия в аквапарке расколола жизнь многих людей на части «до» и «после». Вечер 14 февраля не забудется никогда теми, кто мучительно ожидал освобождения под завалами, их родственниками, друзьями, близкими, работниками «Трансвааль-парка», свидетелями, спасателями.

«Трансвааль-парк» был сооружен строительной компанией «Европейские технологии и сервис», совместно с турецкой фирмой «Кочак Иншаат Санайи ве Тиджарет Лимитед Ширкети», и сдан в эксплуатацию в мае 2002 года.

Расследование причин трагедии продолжалось больше 20 месяцев. В декабре 2005 года было подписано обвинительное заключение. Виновником трагедии был признан в ходе расследования архитектор Нодар Канчели.

На месте трагедии 14 февраля 2005 года установили православный крест и памятный знак с фамилиями погибших, а позднее построена часовня.

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