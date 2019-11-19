В Фуншале разбился Boeing 727

Крушение Boeing 727 в Фуншале — авиационная катастрофа, произошедшая 19 ноября 1977 года в аэропорту Фуншала с самолётом Boeing 727-282B авиакомпании TAP Portugal в результате которой погиб 131 человек. Крупнейшая катастрофа в истории португальской авиации.

19 ноября авиалайнер выполнял рейсы TP-420 Лиссабон — Брюссель, а затем TP-425 Брюссель — Лиссабон — Фуншал. Его экипаж состоял из трёх членов лётного экипажа. Рейс 420 и первый этап рейса 425 были выполнены без существенных замечаний. В Лиссабоне экипаж получил сводку о погоде в Фуншале. Согласно прогнозу, на маршруте ожидалась нестабильная погода и была вероятность появления грозовых кучевых облаков и ливневых дождей, но это не должно было отрицательно повлиять на рейс.

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В 19:50 рейс 425 оставил перрон, а в 19:55 взлетел с взлётно-посадочной полосы 03 Лиссабонского аэропорта. В 21:05 на подходе к Мадейре с рейса TP-425 запросили разрешение на снижение, диспетчер разрешил снижаться до эшелона 50 (1524 метра) по давлению 1013,2 мбар. В 21:05:50 экипаж доложил о начале снижения до эшелона 50 по направлению на Порту-Санту, на что получил указание переходить на частоту 118,1 МГц для связи с Фуншал-контроль. В 21:17 экипаж связался с диспетчером контроля и доложил о занятии эшелона 50 и оценочном достижении радиомаяка MAD в 5 минут. В ответ диспетчер контроля дал разрешение снижаться до высоты 3500 футов по QNH 1013 и сообщил, что посадка будет на полосу 06. Также экипажу была передана метеосводка: свежий ветер 14 узлов направлением 220, температура 19 °C, видимость 4—5 километров. Экипаж подтвердил получение информации. Согласно фактическому прогнозу погоды на 20:50, в аэропорту Фуншала в районе башни дул ветер курсом 220 и скоростью 10 узлов, а в районе полосы — курсом 180, видимость 5 километров, облачность 7/8, ливневый дождь, давление аэродрома у полосы 24 — 1006 мбар, у полосы 06 — 1008 мбар, температура 18—19°. В 21:23:13 экипаж доложил о прохождении траверза MAD на высоте 1700 футов и курсе 215, при этом не имея визуального контакта с землёй. Следуя по курсу 200 и снизившись до высоты 980 футов, в 21:26:33 с рейса TP-425 доложили об отсутствии визуального наблюдения полосы и об уходе на второй круг.

Для повторной попытки приземлиться в аэропорту командир выбрал полосу 24. В 21:43:52 было доложено о проходе высоты 1800 футов по курсу 205, а в 21:44:57 диспетчер запросил у экипажа TP-425 наблюдают ли они огни высокой интенсивности, на что получил положительный ответ. В 21:45:02 экипаж доложил о прохождении радиомаяка аэропорта и визуальном наблюдении аэропорта. В 21:46:48 при выполнении правого разворота на курс 250 командир дал указание зачитать контрольную карту перед посадкой.

В 21:47:21 с вышки аэропорта сообщили, что ветер на полосе 24 стих, и спросили, будет ли экипаж выполнять посадку на неё, на что получили положительный ответ. Тогда рейсу 425 дали разрешение на посадку. С высоты 400 футов на скорости 150 узлов самолёт начал выполнять снижение. Из-за высокой поступательной скорости, порог полосы был пройден на высоте 44 фута (13,4 метров), а касание произошло в 2060 футах (622 метра) за ним при скорости 148,2 узла и в 15 футах левее центральной оси полосы, закрылки при этом были выпущены на 27°. Экипаж выровнял самолёт и включил реверс когда до конца полосы оставалось 1448 футов (441 метр). Проехав всю оставшуюся часть полосы за 15 секунд, на скорости 78,5 узлов при выпущенных на 25° закрылках авиалайнер выехал за пределы ВПП.

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Скатываясь по крутому склону, Боинг через 118 метров и на 28 метров ниже уровня полосы в 21:48:36 врезался правой плоскостью в мост, при этом плоскость вместе с хвостовой частью фюзеляжа отделилась, тогда как передняя часть фюзеляжа с левой плоскостью рухнула на 16 метров вниз на пляж и загорелась.

В происшествии были травмированы 2 члена экипажа и 31 пассажир, но они выжили. Остальные 6 членов экипажа и 125 пассажиров, всего 131 человек, погибли. На момент событий по числу жертв это была крупнейшая авиационная катастрофа в Португалии, на 2018 год — вторая.

Согласно выводам комиссии, самолёт был до столкновения с мостом исправен, а экипаж достаточно квалифицирован. В выводах было отмечено нарушение схемы захода на посадку, в результате чего касание произошло в 2060 футах от начала полосы, что на 1060 футов превышает нормальное, а скорость при этом была 148,2 узлов, то есть на 19,2 узлов выше рекомендуемой. Также было отмечено недостаточное количество огней курсо-глиссадной системы, что затрудняло выполнение точного захода на посадку. Непосредственными причинами катастрофы были названы сложные метеоусловия, в результате которых из-за заливания полосы водой была вероятность аквапланирования, а также превышение посадочной скорости на 19 узлов

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