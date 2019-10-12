Русские войска одержали победу в Кинбурнской баталии 1787 года

Кинбурнская баталия 1787 года – сражение во время Русско-турецкой войны 1787—1791 годов. В данной битве русские войска под командованием генерал-аншефа А. В. Суворова разбили 1 (12) октября турецкий десант на Кинбурнской косе (современная Николаевская область).

Кинбурнская крепость явилась первым объектом нападения турецких войск в войне. Это было связано с её выгодным стратегическим положением недалеко от турецкой крепости Очаков, а также от базы русского флота в Херсоне, защищая её. Кроме того, овладение Кинбурном открывало путь к восстановлению турецкого контроля над Крымом.

Турецкий флот в составе 3 линейных кораблей, 4 фрегатов, 4 бомбардирских кораблей (плавучих батарей), 14 канонерских лодок в течение сентября 1787 года обстреливал Кинбурн и выявлял огневые точки русских войск. 1 (12) октября 1787 в 9 часов утра турецкий десант под командованием янычарского аги Сербен-Гешти-Эюб-аги начал высаживаться на берег. Сразу после высадки Хасан-паша приказал отвести корабли, чтобы его войска не надеялись на эвакуацию, турецкий флот стал поддерживать нападающих огнём.

Во время высадки турок Суворов находился в церкви по случаю праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Обратившимся к нему с сообщением о начале высадки турок и строительства ими укреплений офицерам, он приказал не открывать ответный огонь и ждать пока высадятся все турецкие войска. Сам в это время продолжал слушать литургию. Спокойствие Суворова придало уверенности в себе русским воинам.

К часу дня, выкопав 15 траншей, турецкие войска подошли на близкое расстояние к крепости. В это время в Кинбурне было 1500 человек пехоты, а ещё 2500 пехоты и лёгкой конницы стояло в качестве резерва в 30 вёрстах сзади от крепости. Когда турки подошли к крепости на расстояние 200 шагов, последовал залп из всех орудий, и началась контратака.

Отряд полковника Иловайского, обойдя крепость слева по берегу Чёрного моря, и Орловский пехотный полк под началом генерал-майора Река, справа, ударили с флангов, а затем батальон Козловского полка во главе с Суворовым ударил во фронт. Значительные силы турок и большие потери среди Орловского полка вынудили русских отойти, при этом сам Суворов был ранен картечью в бок и едва не был убит янычарами, его спас мушкетёр Иван Новиков.В результате второй атаки, в которой участвовали свежие резервы, турецкие войска удалось вытеснить с косы и они, неся значительные потери, стали эвакуироваться на корабли. Суворов в этой атаке был ранен в руку. Первым заметил ранение Суворова есаул Кутейников, который перевязал его своим галстуком. К 10 часам вечера бой закончился полной победой России. В Очакове установлен памятник Суворову, где скульптор изобразил его в момент Кинбурнского сражения, уже раненым со слегка наклонённым корпусом, прижимающим рану левой рукой, а правой указывающий направление атаки. Скульптор Б.Эдуардс. Открыт в 1907 году.

Победа при Кинбурне стала первой крупной победой русских войск в русско-турецкой войне 1787—1792 годов. Она фактически завершила кампанию 1787 года, поскольку турки в этом году больше не предпринимали активных действий.

Суворов в честь победы построил церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Екатерина II наградила его орденом Андрея Первозванного. Для отличившихся в битве была выпущена специальная медаль «За отличие в Кинбурнском сражении».

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