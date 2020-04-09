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Родился Жан-Поль Бельмондо

Французский актер театра и кино Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нёйи-сюр-Сен (Франция), в семье парижского скульптора Поля Бельмондо. В детстве Жан-Поль был очень хорошеньким, и отец использовал его в качестве модели для пухлых купидончиков, которые и по сей день можно увидеть на фонтанах в Париже.

В школе он был шумным, постоянно шалил. Из-за его проделок его даже однажды исключили из Эльзасской школы. Чтобы найти применение неуёмной энергии, он занимался спортом – боксом и футболом. И когда он встал перед выбором жизненного пути, между спортом и актерской деятельностью, он выбрал последнее.

В возрасте 20 лет Жан-Поль поступил в Консерваторию драматических искусств в Париже, а после ее окончания работал в театре. Дипломный спектакль Бельмондо «Любовь и рояль» по пьесе Фейдо получил положительную оценку. После завершения обучения Жан-Поль начинает свою профессиональную карьеру на сцене и проводит значительную часть пятидесятых годов, работая в театре.

В кино Бельмондо дебютировал в 1957 году в фильме «Пешком, верхом и на машине», но роль прошла незамеченной, поскольку эпизоды с его участием были вырезаны перед самым выходом картины. Затем было еще несколько небольших ролей, но всемирную известность актёру в 1959 году принесла роль беспечного и обаятельного преступника Мишеля Пуакара в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании», ставшем впоследствии одной из ключевых лент мирового кинематографа. А к Бельмондо пришла слава, его телефон разрывался от звонков с предложениями от продюсеров.

В 1960-80-е годы он снимался очень много, каждый год выходили один-два фильма с его участием. Среди самых известных картин — «Две женщины» (1960), «Женщина есть женщина» (1961), «Вор» (1967), «Сирена с „Миссисипи“» (1969), «Доктор Пополь» (1972), «Наследник» (1973), «Стависки» (1974), «Труп моего врага» (1976), «Профессионал» (1981), «Авантюристы» (1984), «Одиночка» (1987) и другие.

Бельмондо стал одним из самых коммерчески успешных и востребованных актёров Франции. Он снимался у многих известных режиссеров, таких как Жан-Люк Годар, Луи Маль, Франсуа Трюффо, Клод Шаброль, Ален Рене, а его партнершами были Софи Лорен, Джина Лоллобриджида, Клаудия Кардинале…

Хотя его амплуа – это неисправимые авантюристы и циники в комедийных лентах и боевиках, но актёр создал на экране и ряд весьма серьёзных характерных ролей.

С 1987 года он вернулся в театр, впервые после 1959 года, и с этого момента совмещал работу в кино и театре. А также, по примеру Алена Делона, основал компанию «Cerito» для создания собственных фильмов. В 1995 году лестные отзывы критиков получила его игра в экранизации романа «Отверженные».

Но после инсульта, перенесенного в 2001 году, Бельмондо вынужден был уйти с работы. Однако в 2008 году 74-летний актер вновь вернулся на съемочную площадку, – он снялся в фильме «Человек и его собака». Всего в творческом «багаже» актера около 100 ролей в кино и более 40 театральных ролей. В 2015 году Бельмондо объявил о завершении своей карьеры в кино.

Жан-Поль Бельмондо – Командор ордена Почетного легиона, ордена «За заслуги» и ордена искусств и литературы, кавалер ордена Леопольда I, удостоен премии «Сезар», Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля, премии «Золотой лев» за вклад в мировой кинемотограф и других наград.

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