Родился Жак-Ив Кусто

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Жак-Ив Кусто родился 11 июня 1910 года в Сен-Андре-де-Кюбзаке, близ Бордо, в семье разъездного коммерсанта. Каждое лето семья проводила в Руайане, на берегу Бискайского залива. Здесь мальчик рано научился плавать и на всю жизнь полюбил море.

К окончанию школы Кусто решил поступить в Военно-морскую академию: ее диплом давал возможность повидать мир, не расставаясь с полюбившейся морской стихией. Выдержав огромный конкурс, он поступил в академию. Кусто повезло: группа, в которой он учился, первой ушла в кругосветное плавание на корабле «Жанна д’Арк».

После окончания Военной академии он служил на военно-морской базе в Шанхае. Однажды он попал в автомобильную аварию на горной дороге. Понадобились годы и присущее ему упорство, чтобы парализованная в результате повреждения лучевого нерва рука начала действовать.

Вскоре он становится пионером подводного плавания. Создает кислородный аппарат замкнутого типа. Совместно со специалистами Французского центра подводных исследований конструирует «ныряющее блюдце» – компактное судно для подводных исследований.

В годы 2-й мировой войны Кусто был активным участником французского Сопротивления, после нее снова вернулся к любимому делу.

В начале 1950-х он приобрел и переоборудовал для исследовательских работ в море старый британский минный тральщик «Калипсо». Совершил на нем множество океанографических экспедиций в Атлантический, Индийский океаны, Красное, Черное, Аравийское моря и в Персидский залив.

О результатах экспедиций Кусто рассказывал в своих книгах и фильмах. Он удостоен многочисленных наград, включая Орден Почетного легиона.

Скончавшись в возрасте 87 лет, 25 июня 1997 года, автор множества книг, статей, фильмов, теле– и радиопередач, публичных выступлений, Жак-Ив Кусто остался в памяти людей не только как энергичный и неутомимый исследователь, но и как великий гуманист, страстный борец за сохранение океанской фауны, чистоту океанской среды.

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