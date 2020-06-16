Родился Салават Юлаев

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Национальный герой башкирского народа, сподвижник Пугачева Салават Юлаев родился (5) 16 июня 1752 года в деревне Текеево Шайтан-Кудеевской волости Уфимской провинции Оренбургской губернии (ныне Салаватский район Башкортостана). Деревня Текеево до наших дней не сохранилась. Он происходил из знатного рода, в каждом поколении которого были тарханы, муллы, абызы, батыры, возглавлявшие башкирские восстания с начала 18 века.

Его история началась в октябре 1773 года. Салават Юлаев был мобилизован на борьбу с Емельяном Пугачевым, но вместе с отрядом Юлаев перешел на сторону восставших, которые вели осаду Оренбурга.

До ноября 1774 года Салават Юлаев руководил восстанием в Башкирии. В январе 1774 года его отряд присоединяется к отряду Канзафара Усаева, полковника армии Пугачева, и они совместными усилиями штурмовали город Кунгур. Пугачев высоко оценил верную службу: летом 1774 года года он присваивает Канзафару Усаеву и Салавату Юлаеву чин бригадиров.

Юлаев руководил многими ключевыми событиями этой войны, он принимал участие в более чем двадцати сражениях. Им и его отрядом были взяты Симский и Катавский заводы. Он осаждал Челябинскую крепость, участвовал в осаде Оренбурга, сжег Красноуфимскую крепость.

В ноябре 1774 года из-за предательства Салават Юлаев был арестован. На допросах он не выдал никого из своих товарищей. После длительного следствия в Уфе, Казани, Москве, Оренбурге и снова в Уфе, которое длилось более полугода, Салават Юлаев, вместе с отцом — Юлаем Азналиным, был приговорён и подвергнут наказанию кнутом и клеймению, после чего они оба были отправлены на вечную каторгу в балтийскую крепость Рогервик. Салават Юлаев умер на каторге (26 сентября) 8 октября 1800 года.

Герой-башкир известен также как поэт-импровизатор. Его произведения, сохранившиеся благодаря записям со слов сказителей в 19 веке, — одно из выдающихся явлений ранней башкирской литературы. Стихи Юлаева призывали народ к борьбе с угнетателями («Битва», «Стрела», «Юноше-воину»), воспевали красоту родного края («Родная страна», «Мой Урал», «Соловей») и любовь («Зюлейха»). О неиссякаемой энергии Салавата Юлаева, его организаторских и административных способностях, умении вести партизанскую борьбу свидетельствуют документы походной канцелярии за январь-март 1774 года.

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