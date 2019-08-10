Родился Михаил Зощенко

Русский и советский писатель Михаил Михайлович Зощенко родился 10 августа 1895 года в Петербурге, в творческой семье. Его отец был художником-передвижником, мать до замужества была актрисой, писала рассказы.

В 1913 году Михаил окончил гимназию в Петербурге. Всю молодость Зощенко провел на войне — сначала Первой мировой, потом гражданской. Революцию и приход к власти большевиков Зощенко встретил восторженно. Всё от начала 20 века мнилось ему временем упадка. Не делал он исключения и для литературы той эпохи. Из всех поэтов признавал только Маяковского и Блока, а из писателей только Горького.

Сам Зощенко начал печататься в 1922 году — его первая книга «Рассказы Назара Ильича, господина Синебрюхова» и ряд рассказов принесли автору известность и одобрение властей, поскольку все они были проникнуты революционным восторгом и верой в светлое будущее.

По совету Горького в «Голубой Книге» (1934), он попытался показать социалистическую эпоху, как время торжества светлых идеалов, конец предрассудков и победу добра над злом. В эту книгу он поместил только светлые и оптимистические рассказы, без трагического подтекста. В подобном «тоне» писателем было создано еще несколько крупных произведений — повести «Мишель Синягин» (1930), «Возвращенная молодость» (1933), «Керенский» (1937), «Тарас Шевченко» (1939), а также ряд пьес сатирического характера.

В 1920-30-х годах Зощенко был очень популярным писателем в СССР, он много ездил по стране с выступлениями, его книги многократно переиздавались. С началом Великой Отечественной войны писатель хотел пойти на фронт, но не был допущен по состоянию здоровья. Из блокадного Ленинграда его эвакуировали в Алма-Ату, где он работал в сценарном отделе «Мосфильма», написав сценарии к фильмам «Солдатское счастье» и «Опавшие листья».

Также в годы войны им было создано немало военных рассказов и несколько антифашистских фельетонов. После возвращения в Москву в 1943 году Зощенко работал в редколлегии журнала «Крокодил» и много писал для театров. Например, две его комедии были поставлены в Ленинградском драматическом театре, одна из которых — «Парусиновый портфель» — выдержала более 200 представлений за год.

В этот же период он работал над повестью «Перед восходом солнца», которую написал под впечатлением от работ Ницше, которыми зачитывался ещё в юности. Эта повесть была опубликована во время Великой Отечественной Войны, когда, как казалось писателю, Ницшеанский культ воли и разума смог бы поднять боевой дух народа. Но вместо этого партийная печать обвинила его в мелочности и самокопании, назвав его врагом советской литературы.

Этот случай послужил поводом для травли писателя. Его исключили из союза писателей, по достижении пенсионного возраста ему было отказано в пенсии. Чтобы выжить он занимался переводческой деятельностью, а еще подрабатывал в обувной мастерской.

Михаил Михайлович Зощенко скончался 22 июля 1958 года в Ленинграде. Хоронить писателя на Волковском кладбище среди литераторов запретили — он похоронен на Сестрорецком кладбище под Санкт-Петербургом. Тем не менее, многие любили и читали его рассказы.

Источник: https://www.calend.ru/persons/1206/