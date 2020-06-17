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Родился Максим Покровский

Алексей Агеев
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Российский музыкант, певец, актер, композитор, лидер группы «Ногу свело!» Максим Сергеевич Покровский родился 17 июня 1968 года в Москве. Является выпускником авиационного института, но по специальности не работал ни дня.

В 1988 году Максим Покровский и барабанщик Антон Якомульский стали основателями поп-рок-группы с озорным названием «Ногу свело!», которая стала известна благодаря шуточным песням, автором текста и музыки которых стал Максим.

Максим Покровский также пробовал себя в качестве театрального актера в спектакле «Cleanset» автора Сары Кейн, актёра кино в фильмах «Время-Деньги» режиссёра Евгения Лунгина, «Охотники за сокровищами» режиссёра Брента Хаффа, в сериале «В ритме танго» режиссера Александра Павловского, где он снялся вместе с аргентинской актрисой Наталией Орейро, а также в картинах: «Форсаж да Винчи», «День радио», «Экспресс «Берлин-Москва»», «На Байкал».

Максим Покровкий написал музыку к кинофильмам «Турецкий гамбит» (саундтрек «Идём на Восток!»), «Время-Деньги» («Москва-Шаверма»), «Тупой жирный заяц» («Хару Мамбуру») и другим. Также он является автором музыки для шоу Старого Московского Цирка на Цветном бульваре.

Максим принимал участие в телевизионном проекте «Последний герой», и в связи с этим он написал песню «Непоследний герой», которая звучала в заставке к телепередаче.

Группа «Ногу свело!» является обладателем «Гран-при» фестивалей «Поколение-93» и «Поколение-94»; премий «Звезда-95» в номинации «Лучшая альтернативная группа»; «Овация-95» в номинации «Открытие года». В 1995 году группа была названа «Открытием года» и в 1996 году «Лучшей альтернативной группой года» (по опросам читателей газеты «Московский комсомолец»). Клип на песню Message получил «Гран-при» на международном фестивале «Золотой олень» в Румынии и «Гран-при». Клипу «Хару Мамбуру» присужден специальный приз жюри «MTV». Клип на песню Московский романс занял первое место на фестивале «Fantasy» в номинации «Компьютерная графика» и «Поколение-96» в номинации «Самый скандальный клип года».

Музыкант занимается и сольным творчеством – в 2007 году вышла его первая сольная песня «Шоппинг», а в феврале 2009 года был выпущен видеоклип на эту песню. Сейчас в сольной дискографии артиста уже несколько альбомов, на ряд песен сняты видеоклипы.

В настоящее время Максим Покровский продолжает свою творческую карьеру – создает новые песни, пишет музыку, много выступает с концертами, участвует в различных телепроектах. Живет и работает в Москве.

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