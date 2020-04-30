Родился Филипп Киркоров

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Советский и российский эстрадный певец, композитор, продюсер, Народный артист России Филипп Бедросович Киркоров родился 30 апреля 1967 года в болгарском городе Варна, в семье, которая имела давние музыкальные традиции. Его отец – Бедрос Киркоров – тоже был певцом и пользовался популярностью не только в Болгарии, но и в странах СНГ. С пяти лет Филипп уже ездил на гастроли вместе с родителями.

Поэтому неудивительно, что он тоже выбрал музыкальную стезю. Филипп окончил музыкальную школу по классу «фортепиано» и «гитара», а в 1988 году — Гнесинское училище.

Еще в 1987 году он получил приглашение на работу от «Ленинградского мюзик-холла» под руководством И.Рахлина и участвовал в заграничном турне в Берлин во всемирно известном шоу театра «Фридрихштадтпаласт». Через год, уйдя из мюзик-холла, Филипп встретил поэта-песенника Резника, который стал одним из первых профессионалов, оказавших ему помощь.

Именно тогда Филипп получил мощнейший импульс в своей дальнейшей творческой карьере – на творческом вечере Ильи Резника его заметила примадонна Алла Пугачева и пригласила поучаствовать в проводимых ею «Рождественских встречах». Это была судьбоносная встреча.

Следующим этапом его карьеры стали совместные заграничные гастроли с Пугачевой в 1989 году, где Киркоров выступал уже как относительно равноценный партнер.

Начиная с 1990 года певец ведет сольную карьеру, в которой, как и у каждого музыканта, чередуются подъёмы и спады. В ней тесно переплетается личная и творческая жизнь, что всегда привлекает публику, поднимая рейтинг исполнителю. Концерты Филиппа Киркорова собирают дворцы и стадионы. В 1997-1998 годах состоялся мировой гастрольный тур певца под названием «Лучшее, любимое и только для Вас!», в ходе которого он побывал более чем в 100 городах мира. С тех пор он много и активно гастролирует.

Народный артист России и Украины, восьмикратный обладатель премии «Овация», пятикратный обладатель награды «World Music Awards» как самый популярный исполнитель России, многократный обладатель премий «Золотой граммофон», «Стопудовый хит», «Серебряная калоша», лауреат ежегодного фестиваля «Песня года» — Киркоров за время выступления на сцене собрал просто потрясающую коллекцию наград и званий. И кроме всего прочего, в 1999 году Киркорова занесли в «Книгу рекордов Гиннеса» за серию концертов, которую музыкант выдал на протяжении одного месяца. А на кинофестивале «Кинотавр» в 2002 году он стал победителем в номинации «Лучшая мужская роль» за роль в мюзикле «Вечера на хуторе близ Диканьки».

В настоящее время помимо концертной деятельности Филипп Киркоров также активно снимается в кино, выпускает диски и альбомы, принимает участие в различных телевизионных проектах и шоу. Занимается он и продюсированием новых молодых исполнителей и различных проектов.

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