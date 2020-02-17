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Родился Евгений Гришковец

Российский писатель, актер, музыкант, режиссер Евгений Валерьевич Гришковец родился в городе Кемерово 17 февраля 1967 года. В девятом классе, случайно в Томске попал на спектакль пантомимы и увлекся театром навсегда. Пошел на занятия в театральную студию. По окончании филологического факультета Кемеровского университета, в 1991 году, Гришковец создал театр под названием «Ложа» и за семь лет выпустил в нем десять постановок.

В 1999 году Гришковец за наброски к пьесам «Записки русского путешественника» и «Зима» был награжден премией «Антибукер». В то же время была постановка пьесы «Как я съел собаку». Через год автор за эту постановку был удостоен театральной премии «Золотая маска».

В декабре 2000 года он стал лауреатом премии «Триумф». В таких пьесах как «одноврЕмЕнно» и «Как я съел собаку» Евгений сам взошел на театральные подмостки. А постановки «Зима» и «Записки русского путешественника» шли с успехом на московских сценах. Пьеса Гришковца «Город» изначально поставленная в Риге, перебралась в московские театры: в «Школу Современной Пьесы» и в «Табакерку».

На Венском фестивале постановка «Как я съел собаку» (на немецком языке) была удостоена сразу трех премий: лучший исполнитель, лучшая пьеса и лучший перевод.

Гришковец является автором нескольких книг: «Рубашка», «Реки», «Планка», «Следы на мне», «Асфальт» и других, сборников рассказов, пьес, эссе и других произведений, а также — автором нескольких музыкальных альбомов.

С 1998 года Евгений живет в Калининграде, но много путешествует, в том числе часто бывает на гастролях со своими театральными работами не только в городах России, но и Европы, принимая участие во многих престижных фестивалях. А еще он известен и как киноактер.

Евгений Гришковец женат, у него трое детей. Его творчество отмечено многими театральными и общественными премиями.

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