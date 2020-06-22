Родилась Светлана Крючкова

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Советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР Светлана Николаевна Крючкова родилась 22 июня 1950 года в Кишиневе Молдавской ССР, в семье военнослужащего.

После окончания средней школы Светлана приехала в Москву поступать в Школу-студию МХАТ, но провалила экзамены. Решив остаться в Москве, она устроилась работать слесарем-сборщиком на ЗИЛ. Однако и в следующем году Крючкова не смогла поступить, в этот раз уже в училище имени Б.Щукина, и вернулась в Молдавию. Проработав еще год старшим препаратором в Кишиневском сельскохозяйственном институте, она вновь поехала в столицу и в третий раз ей улыбнулась удача: в 1969 году Светлана поступила в Школу-студию им. Немировича-Данченко при МХАТ, на курс профессора В.П. Маркова.

Её актерская карьера началась в 1973 году с роли в картине «Большая перемена», которая стала не просто первой большой работой Светланы в кино, но и той самой главной ролью, которая определила её дальнейшую судьбу как актрисы. После окончания Школы-студии Крючкова получила предложения играть сразу от пяти московских театров. Начинающая актриса выбрала МХАТ, где проработала два года.

Яркая внешность, огненно-рыжие волосы, гордая стать сформировали ей образ роковой и эпатажной женщины. И при этом такие ярко-выраженные внешние данные никак не повлияли на её воплощение чистой и невинной Александрины Гончаровой в театральной постановке «Последние дни» М.Булгакова, которая стала дебютом актрисы на театральной сцене. Затем были роли в спектаклях: «Эшелон», «Муж и жена снимут комнату», «Медная бабушка», «Синяя птица» и других, где Светлана проявила необычайный талант.

Однако дальнейшая творческая судьба актрисы связана с другим театром. В 1975 году она вышла замуж за кинооператора Юрия Векслера и уехала с ним в Ленинград. Там она стала играть в Большом Ленинградском драматическом театре – одном из ведущих театров страны, который возглавлял известный режиссер Г.Товстоногов. Ему понравилась юная талантливая актриса, и вскоре она была зачислена в штат театра, в труппе которого играет и сегодня.

Здесь Светлана прошла великолепную школу, которая позволила ей с блеском играть самые разные роли в классических постановках – таких как: «Васса Железнова», «Мамаша Кураж и ее дети», «Вишневый сад», «На дне», «На всякого мудреца довольно простоты», «Сад без земли», «Волки и овцы», «Эмигрант из Брисбена», «Тихий Дон», «Молодая хозяйка Нискавуори», «Фантазии Фарятьева» и других. Играла она и в других театрах.

Продолжила Крючкова и свою работу в кино. После «Большой перемены» она снялась во множестве фильмов, где сыграла достаточно разнообразные и по диапазону и по характеру роли. Актриса одинаково талантливо играет и в комедиях, и в драмах. Даже в эпизодах она настолько органично вливается в общую стилистику картины, что ее присутствие кажется незаменимым.

Среди самых известных картин с участием Крючковой: «Вылет задерживается» (1974), «Долгие версты войны» (1975), «Старший сын» (1976), «Женитьба» (1977),«Объяснение в любви» (1977), «Безымянная звезда» (1978), «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (1980), «Родня» (1981), «Чучело» (1982), «Уникум» (1983), «Змеелов» (1985), «Жизнь Клима Самгина» (1986), «Светлая личность» (1988), «Оно» (1988), «СВ. Спальный вагон» (1989), «Царская охота» (1990), «Семь сорок» (1991), «Утомлённые солнцем» (1994), «Исповедь незнакомцу» (1995), «Грешная любовь» (1997), «Старые клячи» (2000), «Бедный, бедный Павел!» (2003), «Брежнев» (2005), «Похороните меня за плинтусом» (2009), «Семейный дом» (2010), «Поклонница» (2012), «Шерлок Холмс» (2013) и другие.

Помимо работы в театре и кино Светлана Николаевна в 1998-2002 годах вела актёрский курс Санкт-Петербургского Университета профсоюзов. В 2003 году на базе выпускников курса был создан «Театр-Студия под руководством Светланы Крючковой», с которым она поставила спектакли: «Лиситрата», «Блаженный Островъ», «Домой!..» и др.

Также Светлана Николаевна известна своей концертной деятельностью – она является составителем и исполнителем многочисленных музыкально-поэтических программ, куда входят стихи Е.Баратынского, А.Пушкина, М.Лермонтова, Ф.Тютчева, И.Бунина, О.Мандельштама, А.Тарковского, И.Бродского, А.Ахматовой, М.Цветаевой и других, с которыми она выступает в различных регионах России и за рубежом.

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