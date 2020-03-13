Родилась Ирина Алферова

Советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России Ирина Ивановна Алфёрова родилась 13 марта 1951 года в Новосибирске, в семье, не имевшей отношения к актёрскому миру. Отец и мать Ирины, участники Великой Отечественной войны, после Победы начали работу юристами, получив соответствующее образование. Старшая сестра – Татьяна, пошла в выборе профессии по стопам родителей, получив юридическое образование и став адвокатом.

Ирина же, ещё в годы обучения в средней школе в Новосибирске увлеклась театральной деятельностью, занимаясь в театральной студии при Доме учёных в Академгородке.

В 1968 году, сразу после окончания школы, она вместе со своей мамой поехала в Москву поступать в ГИТИС. Вступительные экзамены прошли успешно, а годы учёбы принесли Ирине Алфёровой известность Всесоюзного масштаба. Связано это было с тем, что на 4 курсе её отобрали на роль Даши для съёмок в многосерийном художественном фильме В.Ордынского «Хождение по мукам». Именно эта роль открыла для Алфёровой дорогу в кино и принесла ей известность и популярность. К слову, эта же роль и не дала ей возможности играть во время съёмок в театре. Таково было условие режиссёра.

Следующая крупная роль в кино только добавила популярности актрисе. Это была роль Констанции Бонасье в кинокартине Г.Юнгвальда-Хилькевича «Д’Артаньян и три мушкетёра».

В 1976 году Алфёрову пригласили в театр Ленком, где долгое время она играла роли второго плана, а съёмки в кино, при этом, режиссёр театра Марк Захаров рекомендовал временно пропускать, ссылаясь на необходимость накопления опыта в театре. Здесь она работала вплоть до 1993 года, после чего перешла в труппу Московского театра «Школа современной пьесы», где работает и сегодня. Ирина Ивановна играет и в антрепризах, предпочитая те постановки и роли, которые ей интересны.

В 1980-1990-х она снималась и в кино, среди самых заметных её киноработ – роли в картинах: «С любимыми не расставайтесь» (1979), «Предчувствие любви» (1982), «Василий Буслаев» (1982), «ТАСС уполномочен заявить…» (1984), «Ночные забавы» (1991), «Ермак» (1996) и др. В новом тысячелетии Алфёрова больше снималась в сериалах. Всего она снялась более, чем в 50 кинофильмах, её героинь отличает женственность, искренность, внешняя и внутренняя красота.

Ирина Ивановна трижды была замужем. Её первым мужем был сын болгарского дипломата Бойко Гюров. В этом браке в 1974 году у актрисы родилась дочь – Ксения. С 1976 по 1993 год Алфёрова была замужем за Александром Абдуловым, с которым они познакомились в Ленкоме. Эту супружескую пару справедливо называли одной из самых красивых в СССР. В 1995 году Ирина Алфёрова вышла замуж в третий раз. Её избранником стал актёр С.Ф. Мартынов. Ирина Ивановна воспитала двоих детей своего третьего супруга, а также дочь умершей сестры Татьяны.

Заслуженная и Народная артистка Российской Федерации – Ирина Алфёрова награждена орденами Дружбы и Почёта. Сегодня она продолжает свою творческую карьеру. Живёт и работает в Москве.

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