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Памятник Дмитрию Хворостовскому открыт в Москве

На Новодевичьем кладбище в столице Российской Федерации 16 октября открыли памятник Дмитрию Хворостовскому. Постамент в честь певца был открыт на его могиле.

Дата установки статуи Хворостовского неслучайна. Сегодня известному певцу должно было исполниться 57 лет. Памятник изготовили на деньги родителей известного деятеля культуры. Отец исполнителя, Александр Хворостовский, отметил, что ему очень понравился постамент, сделанный в бронзе, и поблагодарил создателей памятника.

Напомним, знаменитый российский певец Дмитрий Хворостовский умер в ноябре 2017 года, когда ему было 55 лет. Его сгубила опухоль мозга, сообщает Вечерняя Москва.

Фото: Вечерняя Москва

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