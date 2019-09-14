На Тоцком полигоне Оренбургской области начались опытные испытания одного из видов атомного оружия

14 сентября 1954 года на Тоцком военном полигоне в Оренбургской области прошли первые в Советском Союзе войсковые учения в условиях реального ядерного взрыва, которые обернулись драматическими последствиями для тысяч людей. Правда об этом событии много лет тщательно скрывалась. Все участники дали подписку о неразглашении государственной и военной тайны сроком на 25 лет. Основная масса материалов об учениях начала появляться лишь после распада СССР, когда подписка потеряла силу действия.

В ходе учений с высоты 13 км была сброшена ядерная бомба с тротиловым эквивалентом 40 килотонн, и осуществлён воздушный взрыв на высоте 350 метров. Также были подорваны и 2 имитатора ядерных зарядов. В учениях приняло участие 45 тысяч военнослужащих. Сразу после взрыва через эпицентр зоны поражения были проведены войска. В то время основным поражающим фактором атомного взрыва командование считало ударную волну. Солдаты же и офицеры в натурных условиях испытали на себе поражающее действие другого – радиационного – фактора атомного взрыва.

В то время никто – ни мирное население прилегающих районов Оренбургской области, ни рядовые солдаты – не знали, какое именно оружие испытывалось. Естественно, люди не догадывались и о страшных последствиях «военных учений». В результате, многие люди получили разные дозы радиоактивного облучения. Отсутствуют подтвержденные факты предоставления военнослужащим соответствующей медицинской помощи. Об участниках вспомнили лишь после событий в Чернобыле, но многим так и не удалось доказать свое участие в учениях и получить компенсацию за утраченное здоровье.

На сегодняшний день медики и экологи озабочены повышенным уровнем онкологических заболеваний в районах Оренбургской области, пострадавших от атомного взрыва. В 1994 году на Тоцком полигоне в эпицентре взрыва установили памятный знак – стелу с колоколами, звонящими по всем пострадавшим от радиации.

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