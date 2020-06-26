Пятница, 26 июня, 2020
11.7 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом

Алексей Агеев
-

В 1987 году Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией № A/RES/42/112 постановила ежегодно отмечать 26 июня как Международный день борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами и их незаконным оборотом, или проще – Международный день борьбы с наркотиками, в знак выражения своей решимости усиливать деятельность и сотрудничество с целью создания международного общества, свободного от наркомании.

Решение было принято 7 декабря 1987 года на основе рекомендации Международной конференции по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом 1987 года, которая 26 июня приняла Всеобъемлющий план будущей деятельности по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами.

История борьбы с распространением наркотиков или, по крайней мере, попыток как-то контролировать их оборот насчитывает уже более 100 лет.

В феврале 1909 года участники Шанхайской опиумной комиссии, участие в работе которой приняли 13 стран, в том числе и Россия, пытались найти пути ограничения ввоза наркотиков из азиатских стран. И сегодня, спустя больше века, правоохранительные органы, к сожалению, далеки от решения данного вопроса, а наркомания стала одной из главных проблем всего мирового сообщества и одним из страшнейших явлений нашей современности.

Генеральная Ассамблея ООН признаёт, что, несмотря на продолжающуюся активизацию усилий международного сообщества, мировая проблема наркотиков по-прежнему представляет собой серьезную угрозу для здоровья населения и безопасности и благополучия людей, особенно молодежи, а также для национальной безопасности и суверенитета государств, и что она наносит ущерб социально-экономической и политической стабильности и устойчивому развитию. Поэтому призывает Комиссию и Управление ООН по наркотикам и преступности продолжать свою работу по международному контролю над наркотиками, а также настоятельно призывает и все правительства оказывать максимально возможную финансовую и политическую поддержку Управлению в данной деятельности.

Ведь наркомания – это, прежде всего, тотальное поражение личности, и, конечно же, сопровождающееся осложнениями со стороны физического здоровья, а порой вообще приводящее к смерти. Наркотики могут полностью контролировать и подавлять физическое и духовное состояние отдельного человека. А от деятельности наркокартелей могут зависеть фермерские хозяйства, целые общины могут находиться в зависимости от незаконного оборота наркотиков и разгула преступности.

Поэтому к Международному дню борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами и их незаконным оборотом, который каждый год посвящен определенной теме, во многих странах мира проводятся просветительские мероприятия и акции, направленные на осведомление населения, и прежде всего – молодежи, о вреде и последствиях употребления наркотиков и на пропаганду здорового образа жизни, чтобы еще раз напомнить человечеству, каким страшным недугом является наркомания.

Так, в России силами региональных Управлений Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков совместно с наркологами и представителями общественности и власти проводятся конференции и круглые столы, посвященные проблеме наркомании, лечению и реабилитации наркопотребителей. Молодежными и общественными организациями под девизом «НЕТ наркотикам!» проводятся многочисленные спортивные соревнования, концерты, акции, флешмобы и другие мероприятия.

Источник

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Выпавшие на дорогу трубы стали причиной серьёзного ДТП под Рязанью

Новости Рязани
В четверг, 25 июня, в рязанском районе произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области. 
Узнать больше

В Рязани ограничат движение по улице Островского

Новости Рязани
В связи с проведением капитального ремонта канализационного коллектора в Рязани ограничат движение по улице Островского. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Узнать больше

Женщина с коронавирусом умерла в Рязани

Новости Рязани
Точную причину смерти рязанки назовут после проведения патологоанатомического и гистологического исследований.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Женщина с коронавирусом умерла в Рязани

Новости Рязани
Точную причину смерти рязанки назовут после проведения патологоанатомического и гистологического исследований.
Узнать больше

Новости Рязани сегодня: 25 июня

Новости Рязани
Представляем вам обзор главных, на наш взгляд, новостей Рязани и Рязанской области за 25 июня. В Рязанской области...
Узнать больше

В Рязанскую область прибывают экипажи-участники «Авиадартс-2020»

Видео
В Рязанской области снова пройдёт «Авиадартс-2020». 25 июня на аэродром Дягилево прибыли экипажи различных частей, участвующие в соревнованиях. Среди...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как вернуть деньги за товар, который вы не покупали

Акценты
Иногда только вернувшись из магазина, мы проверяем чек на купленные продукты. Что делать, если вы уже дома обнаружили в чеке товар, за...
Узнать больше

5 фильмов про Олимпиаду и олимпийских спортсменов

Акценты
23 июня — Международный олимпийский день. В связи с этим предлагаем вам подборку фильмов про Олимпиаду и олимпийских спортсменов. К сожалению, в...
Узнать больше

Дог-йога, или Как заниматься спортом вместе с собакой

Акценты
В условиях самоизоляции многие жалуются, что набрали лишний вес и не имели возможности для активных прогулок и занятий спортом. Но сейчас, когда...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+