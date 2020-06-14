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Ежегодно 14 июня интернет-сообщество отмечает Международный день блогера. Идея проведения этого праздника родилась в 2004 году. Сразу 500 человек из более чем 40 стран, объединившись, решили, что им нужен свой день — своего рода символ дружеских отношений между сетевыми блогерами всего мира.

Блогер — человек, который самостоятельно ведет и администрирует свой интернет-дневник, где регулярно рассказывает о событиях своей жизни, делится фотографиями, выражает свои мысли, высказывает мнение по некоторым насущным на его взгляд проблемам.

Этот праздник делает людей, пишущих в своих блогах на разных языках, ближе и дает им возможность поддерживать друг друга и всех пользователей сети Интернет. К обществу блогеров может присоединиться каждый, имеющий доступ во всемирную сеть, вне зависимости от пола, национальности и возраста.

Так, 14 июня 2007 года, в третью годовщину Дня блогера, каждый пользователь всемирной сети, имеющий свой блог, опубликовал в нем короткое сообщение о солидарности между всеми блогерами. А в ряде стран в этот день вот уже несколько лет проходят «живые» встречи блогеров.

Наряду с Международным днем блогера в мире ежегодно отмечается и так называемый День блога (оригинальное название — Blog Day). Он проводится 31 августа. В этот день каждый блогер публикует на свой странице пять ссылок на другие дневники, посвященные разным темам.

Как говорится на официальном сайте организаторов этого праздника, «блогеры обязательно должны иметь хотя бы один день, который можно было бы посвятить знакомству со своими коллегами из разных стран и с разными интересами».

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