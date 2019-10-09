Катастрофа на плотине Вайонт

9 октября 1963 года около 22:39 по Гринвичу плотина рядом с горой Монте-Ток на реке Вайонт, притоке реки Пьяве в провинции Беллуно на севере Италии произошла одна из самых крупных аварий в истории гидротехнического строительства. Она унесла жизни 2-3 тысяч человек. В чашу водохранилища за 45 секунд обрушился горный массив длиной 2 км, площадью 2 км² и объёмом около 0,2—0,3 км³, который до этого находился в состоянии незначительной подвижности. Чаша водохранилища оказалась заполненной горной породой до высоты 175 м над уровнем воды. Оползень вызвал перелив воды через гребень плотины объёмом более 50 млн м³ слоем 150—250 м. Водяной вал, прошедший со скоростью 8—12 м/с по нижележащим территориям, имел высоту до 90 м. Было разрушено несколько сёл и деревень, погибли их жители. С момента возникновения оползня до полного разрушения объектов в нижнем бьефе прошло всего 4 минуты.

Оползень, постепенно приходящий в движение, местами до 30 см/сутки, удавалось останавливать путём сброса воды с плотины, уровень вод спадал, и движение останавливалось. Горные инженеры, обследовавшие оползень, не учли тот важный факт, что камень в массе горных пород был прослоен глиной, которая действовала как смазка и способствовала движению. Для прогнозирования последствий возможных катастроф проводилось моделирование процесса обрушения, не предсказавшее опасных последствий. Высота волны, полученная при моделировании, составила 20—25 м. Непосредственно перед катастрофой уровень воды в водохранилище был сброшен на 25 метров. Никто не беспокоился о возможной опасности, все были уверены в предсказанных результатах. Главные причины оползня: поднятие горизонта грунтовых вод в долине, вызванное строительством плотины; продолжительные дожди летом 1963 года.

Плотина устояла, хотя и испытала нагрузку, в несколько раз превысившую расчетную. На уровне гребня было смыто лишь около 1 метра бетона. Всего за семь минут вода произвела следующие разрушения: волна полностью разрушила пять деревень в долине реки Пьяве (Вилланова, Лонгароне, Пираджо, Ривальта и Фаз), а также подвергла серьёзным разрушением ещё несколько населенных пунктов. В потоках грязи, камней и воды погибло от 1900 до 2500 человек (некоторые источники говорят о 3000 жертв).

В то же время, благодаря катастрофе в этом регионе началась бурная индустриализация, так как пострадавшие районы получили множество экономических льгот. Правительство Италии и компания SADE долго вели ожесточенные споры, которые прекратились после осуждения (на очень малые сроки) нескольких инженеров. Через пять лет после катастрофы один из ведущих инженеров под тяжестью вины покончил жизнь самоубийством.

Изначально рядом с плотиной планировалось построить ГЭС (а позже возвести целый каскад плотин), однако от этого проекта отказались. Отметим, что ещё во время строительства плотины Вайонт 22 марта 1959 года произошёл похожий оползень, который вызвал волну высотой 20 метров в результате чего погиб один человек.

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