Изобретатель Честер Карлсон впервые в истории сделал ксерокопию

Честер Карлсон (1906-1968) родился в Сиэтле (США), окончил Калифорнийский технологический институт и в поисках работы отправился в Нью-Йорк, где устроился в патентный отдел фирмы «Мэллори», занимавшейся электроникой. Именно в патентном отделе, когда нужной копии патента под рукой не оказывалось, Карлсон впервые задумался о том, что надо придумать быстрый и дешевый способ копирования нужных бумаг. Он отправился в Нью-Йоркскую Публичную библиотеку и стал перерывать горы технической литературы. Его внимание привлекло описание экспериментов одного венгерского ученого с веществами, которые изменяют свои электрические свойства под действием света. Так возникла идея электрофотографии.

Первая в истории ксерокопия была получена 22 октября 1938 года на цинковой пластинке, покрытой слоем серы. Создание на ней статического заряда и облучение пластинки через стекло с нанесенной на него надписью перенесло надпись на слой серы. Прилипшие пылинки позволили прочитать: «10-22-38 ASTORIA». Однако потребовались еще годы, чтобы довести технологию электрического копирования до совершенства.

В 1947 году малоизвестная компания «Халоид» из города Рочестера приступила к разработке копировальной техники на основе изобретения Карлсона. Два года спустя в продаже появилась первая в истории модель копировального аппарата. Технологию копирования назвали «ксерографией» – от греческих слова «ксерос» («сухой») и «графе» (пишу). От «ксерографии» произошло и новое название компании «Халоид» (Haloid) – с 1955 года, после объединения с британской фирмой «Рэнк Организейшн» (Rank Organisation), она стала называться «Рэнк Ксерокс» (Rank Xerox), а потом и просто «Ксерокс» (Xerox). Настоящий же успех пришел в 1959 году с выходом модели 914, которая стала стремительно набирать популярность, а «Ксерокс» заработал сотни миллионов долларов.

Сам же изобретатель ксерографии Честер Карлсон из 150 миллионов долларов, полученных им от «Ксерокса», 100 миллионов потратил на благотворительность.

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