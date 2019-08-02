День Воздушно-десантных войск России

Каждый год 2 августа в России отмечается славная дата — День Воздушно-десантных войск, установленная Указом Президента РФ №549 от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации» как памятный день, призванный способствовать возрождению и развитию отечественных воинских традиций, повышению престижа военной службы и установленный в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства.

Воздушно-десантные войска — «крылатая пехота», «голубые береты» — какими только эпитетами не награждали гвардейцев-десантников, но всегда, во все времена и при любых обстоятельствах неизменно оставались сила, мужество и надежность людей, живущих по принципу: «Никто, кроме нас!».

История ВДВ берет свое начало 2 августа 1930 года — тогда на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем для выполнения тактической задачи впервые было десантировано на парашютах подразделение десантников в составе 12 человек. Этот эксперимент позволил военным теоретикам увидеть перспективу преимущества парашютно-десантных частей, их огромные возможности, связанные с быстрым охватом противника по воздуху.

Формирование авиадесантных частей, положившее начало массовому развертыванию этого рода войск, началось в 1932 году. Уже в начале 1933 года в Белорусском, Украинском, Московском и Приволжском военных округах были сформированы авиационные батальоны особого назначения. К лету 1941 года закончилось укомплектование личным составом пяти воздушно-десантных корпусов численностью 10 тысяч человек каждый. Десантники всегда были на передовой в сражениях Великой Отечественной войны и не раз проявляли массовый героизм.

С февраля 1988 года российские десантники принимали участие в действиях в «горячих точках» как на территории страны, так и за рубежом. Одной из самых тяжелых потерь в истории современных ВДВ стала гибель 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской воздушно-десантной дивизии в марте 2000 года, когда подразделение, предотвратило прорыв 2,5 тысяч боевиков, уничтожив свыше 700 бандитов.

Сегодня Воздушно-десантные войска (ВДВ) — род войск Вооруженных Сил РФ, являющийся средством Верховного Главнокомандования ВС и предназначенный для охвата противника по воздуху и выполнения задач в его тылу по нарушению управления войсками, захвату и уничтожению наземных элементов высокоточного оружия, срыву выдвижения и развертывания резервов, нарушению работы тыла и коммуникаций, а также по прикрытию (обороне) отдельных направлений, районов, открытых флангов, блокированию и уничтожению высаженных воздушных десантов, прорвавшихся группировок противника и выполнения других задач.

Они вписали немало ярких страниц в историю российской армии. С первого дня своего существования ВДВ стали войсками «передового рубежа», способными выполнить любую задачу, сколь невозможной она не считалась бы. Их доблесть и отвага, беззаветная преданность Родине навечно овеяны неувядаемой славой.

Источник: https://www.calend.ru/holidays/0/0/64/