День рождения Ирины Понаровской

Советская и российская эстрадная певица, актриса, Заслуженная артистка России Ирина Витальевна Понаровская родилась 12 марта 1953 года в Ленинграде (сегодня — Санкт-Петербург), в семье профессиональных музыкантов. Впервые за рояль она села в 6 лет, а с 15 лет занималась вокалом у знаменитого педагога Л.Б. Архангельской. После окончания общеобразовательной школы и музыкальной школы (где Ирина обучалась игре на арфе и фортепиано), Понаровская поступила в 1971 году в Ленинградскую консерваторию (которую окончила в 1978 году по классу фортепиано).

В это же время известный вокально-инструментальный ансамбль «Поющие гитары» искал солистку, выбор пал на Ирину. И вот, еще будучи студенткой консерватории, она вышла на сцену солисткой ВИА. За годы обучения Понаровская играла классику и одновременно отрабатывала свое сценическое мастерство как эстрадная певица, исполняя песни как советских, так и зарубежных авторов.

Тогда же, в 1975-1976 годах, она исполняла партию Эвридики в первой в стране рок-опере «Орфей и Эвридика», поставленной режиссером М.Розовским на базе коллектива «Поющих гитар», а еще приняла участие в музыкальном конкурсе «Дрезден-75» , где завоевала два главных приза, и выступила на фестивале в Сопоте (Польша), где была удостоена «Гран-при».

В конце 1976 года, став уже довольно известной эстрадной певицей, Понаровская уходит из ВИА «Поющие гитары» и переезжает в Москву, где и продолжает активно заниматься музыкальной карьерой. В течение двух лет она солировала в джаз-оркестре Олега Лундстрема, а также выпустила несколько своих первых сольных грампластинок.

С 1978 года Ирина Понаровская полностью посвящает себя сольной деятельности. Сначала она сотрудничала с ВИА «Фестиваль», а уже через 2 года создала собственный музыкальный коллектив и активно гастролировала по всей стране, давая по два-три концерта в день. Певица работала с популярными советскими композиторами: М.Дунаевским, А.Петровым, Е.Мартыновым, А.Мажуковым, В.Успенским, А.Кальварским и другими, исполняла песни многих известных поэтов-песенников, работала в дуэте со многими эстрадными певцами, став к концу 1980-х годов звездой отечественной эстрады.

Тогда же Понаровская принимала участие и в разных музыкальных передачах («Песня года», «Утренняя почта», «Голубой огонек», «Вокруг смеха»), выступала на многочисленных концертах, активно снималась на телевидении, в частности – вела детскую телепередачу «Будильник» и «Встречу друзей» (вечер артистов эстрады в концертной студии Останкино).

В 1993 году певица выпустила свой первый крупный диск «Так проходит жизнь моя» (до этого были мини-сборники) и в том же году снялась в первом своем видеоклипе. В 1990-х годах она продолжала много выступать, представляла свои сольные программы, записывала новые альбомы и вообще считалась секс-символом российской эстрады. В 1997 году на «Площади Звезд» в Москве была заложена звездная плита Ирины Понаровской.

Помимо музыкальной карьеры, Понаровская попробовала себя и в качестве актрисы. Еще в 1976 году она сыграла главную роль в психологическом детективе «Меня это не касается» режиссера Г.Раппапорта, а затем еще в нескольких картинах: водевиле «Ограбление в полночь» (1978), музыкальном фильме «Орех Кракатук» (1977) по сказке «Щелкунчик», фильмах «Трест, который лопнул» (1983) по рассказам О.Генри, «Он свое получит» (1992) по роману Д.Х.Чейза и других. Также в исполнении певицы звучат песни в некоторых фильмах.

В 1994-1995 годах на телевидении она вела передачу «Фитнесс-класс Ирины Понаровской», в основу которой легли ее собственная гимнастика и методика правильного питания. В последующие годы Ирина создала собственную коллекцию одежды, открыла свое ателье, а затем и Дом моды в Нью-Йорке, участвовала в создании имидж-агентства. В 1996 году представители Дома моды «Шанель» присвоили ей титул «Мисс Шанель Советского Союза», а через десять лет итальянская марка предложили певице представлять их бренд в России. Понаровская трижды была замужем. У нее есть сын Энтони.

В настоящее время Ирина Понаровская в основном живет в Норвегии вместе с семьей сына. Но активно принимает участие во многих телепроектах российского телевидения, периодически выступает на сцене, а в свободное время пишет стихи.

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