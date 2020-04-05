День рождения авиационной группы «Русские Витязи»

5 апреля отмечает свой День рождения Авиационная группа высшего пилотажа ВВС России «Русские Витязи». Практически все парады и многие крупные праздничные и торжественные мероприятия в России не обходятся без завораживающего зрелищного выступления известных во всём мире групп высшего пилотажа «Русские Витязи» и «Стрижи».

Обе группы становились неоднократными победителями конкурсов и соревнований, удостоены отечественных и зарубежных наград и заслуженно признаны всеми авторитетными представителями ВВС, прессы и других структур не только в России, но и за рубежом. Всё это стало возможным благодаря высочайшему профессионализму российских лётчиков, а также тактико-техническим возможностям машин, на которых они исполняют фигуры высшего пилотажа.

История появления авиационной группы высшего пилотажа «Русские Витязи» связана с историей 234-го гвардейского Проскуровского смешанного авиаполка. Базировавшемуся в Подмосковье на аэродроме Кубинка авиаполку предстояло переформирование в Центр Показа Авиационной Техники. Этому событию предшествовало создание на базе трёх эскадрилий авиаполка авиационных групп высшего пилотажа, использующих самолёты различного класса.

Так, в 1991 году в ВВС РФ (тогда ещё СССР) появились авиационные группы высшего пилотажа «Русские Витязи», «Стрижи» и «Небесные гусары», сформированные на базе 1-ой, 2-ой и 3-ей эскадрилий 234-го авиаполка соответственно. Каждая из авиационных групп имеет свою историю и свои достижения.

«Русские Витязи» праздную свой День рождения 5 апреля. Именно в этот день в 1991 году была сформирована авиагруппа. Характерной особенностью советских и российских лётчиков стало использование самолётов тех же модификаций, которые состояли и состоят на вооружении ВВС. «Русские Витязи» в качестве таких машин использовали и продолжают использовать определённые модификации многоцелевых истребителей Су-27, а с 2016 года к ним присоединился истребитель Су-30. Это класс тяжёлых многоцелевых всепогодных истребителей, состоящих на вооружении ВКС РФ. Этот важный принцип преследует целью показать и доказать лётному составу ВКС РФ все потенциальные возможности повседневно используемой техники, а также мастерство пилотажа, к которому необходимо стремиться.

Истребители СУ-27 поступили на вооружение 1-ой эскадрильи 234 авиаполка в 1989 году. То есть за 2 года до формирования группы высшего пилотажа. Высший пилотаж в группе на Су-27 был более сложным, поскольку новые машины были более тяжёлыми и крупными по сравнению с использовавшимися до этого МиГ-29. К слову, авиагруппа «Стрижи», сформированная на базе 2-ой эскадрильи того же авиаполка использует именно истребители МиГ-29 и последующих его модификаций (также беря за основу принцип высшего пилотажа на машинах, используемых в ВКС). «Русские Витязи» получили не только наименование, но также эмблему и характерный окрас самолётов в виде российского триколора.

За время своего существования авиагруппа побывала на множестве авиасалонов в разных частях мира, достойно представляя Россию, её вооружённые силы, военно-промышленный комплекс, а также уровень подготовки лётного состава во время выставок, демонстрационных полётов и визитов дружбы.

Среди достижений авиагруппы следует назвать выполнение полного комплекса фигур высшего пилотажа, в том числе в группе, а с определённого момента – совместно с истребителями МиГ-29 из пилотажной группы «Стрижи», что стало мировым рекордом в авиации.

1 декабря 1992 года 234-ый гвардейский смешанный авиаполк был переименован в 237-ой гвардейский Проскуровский Краснознамённый орденов Кутузова и Александра Невского Центр показа авиационной техники. В 1993 году ему было присвоено имя трижды Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба (прославленного советского аса Великой Отечественной войны).

Личный состав группы выполняет не только представительские функции, демонстрируя высший пилотаж на международных авиасалонах, выставках и праздничных мероприятиях. Будучи с 2010 года составной частью 4-го Центра боевого применения и переучивания лётного состава ВКС РФ, «Русские Витязи» принимаю участие в процессе боевой подготовки российских лётчиков.

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