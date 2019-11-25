Начиная с 2016 года, в Вооружённых силах Российской Федерации 25 ноября отмечается новый праздник – День российского военного миротворца, установленный указом Президента РФ в августе 2016 года. В качестве даты празднования 25 ноября выбрано в честь того, что в этот день в 1973 году на официальном уровне в составе миротворческой операции на Ближнем Востоке приняла участие группа советских военнослужащих.

Сами миротворческие силы ООН – вооруженные контингенты стран-членов ООН, которые формируются и направляются в конфликтные регионы в целях предотвращения или ликвидации угрозы миру и безопасности путём совместных действий. Они, известные иначе, как «голубые каски», были созданы как один из инструментов по поддержанию мира, предотвращению конфликтов и обеспечению мирной инициативы.

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Привлечение к операциям по поддержанию мира в отдельных регионах военных миротворцев происходит в случае неудовлетворительных результатов от экономических и политических мер, предпринятых предварительно. Методы использования «голубых касок» могут быть различными: от наблюдения и патрулирования до военной демонстрации и блокады.

Характер проводимых миротворцами ООН операций изменялся и усложнялся с течением времени. От банального, но по сей день эффективного, контроля за линией разграничения противоборствующих сторон, до обеспечения правопорядка на взятых под контроль территориях и предотвращения гуманитарных катастроф. Это потребовало ввести в состав контингента «голубых касок» помимо военных ещё и представителей полиции и гражданских специалистов. Связано это было как с фактором постепенного приобретения и накапливания опыта миротворческими силами, так и с тем, что характер самих конфликтов второй половины 20 столетия становился всё более сложным.

Стараясь подчеркнуть важность миссии, возложенной на плечи миротворцев, Генеральная Ассамблея ООН в 2002 году учредила Международный день миротворца ООН, отмечаемый ежегодно 29 мая. Эта памятная дата по замыслу инициаторов её учреждения призывает чтить память погибших миротворцев, а также отдавать должное нелёгкому труду тех, кто когда-либо служил или продолжает нести службу в рядах миротворческих сил ООН.

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Стоит отметить, что за первые сорок лет своего существования ООН провела порядка 13 миротворческих операций с привлечением сил «голубых касок». В 1973 году участие в подобной операции приняли и представители СССР, когда группа советских офицеров прибыла на Ближний Восток в качестве военных наблюдателей. После распада СССР Россия, будучи основной правопреемницей исчезнувшего государства, продолжила участие в работе ООН, в том числе в части, касающейся деятельности военного миротворческого контингента. Отдельной стороной деятельности российских военных миротворцев стало и участие в обеспечении мира на территории СНГ, а также в рамках ОДКБ.

В 1995 году деятельность российских миротворческих сил получила законодательную основу, благодаря Указу Президента РФ, регламентирующему порядок участия России в миротворческих миссиях.

Российские военные миротворческие силы принимали участие в обеспечении мира в таких странах и регионах, как Босния и Герцеговина, Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье, Судан, Сьерра-Леоне, ЦАР, Чад, Либерия, Косово, Таджикистан, Ангола. Если же учесть и деятельность военных наблюдателей, не имеющих права по своему статусу носить оружие, но защищённых дипломатическими правами, то география участия российских военных миротворцев будет гораздо шире.

Особый статус военных миротворцев обязывает их ко многому, ибо ответственность за их действия очень высока. В связи с этим подготовкой российских военных миротворцев занимается специально выделенная для этой цели 15-я отдельная гвардейская мотострелковая миротворческая бригада Центрального военного округа. Решение Президента РФ определяет количество и состав выделяемый бригадой для участия в миротворческих операциях.

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