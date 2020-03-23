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День работников гидрометеорологической службы России

Ежегодно 23 марта специалисты гидрометеорологической службы России отмечают свой профессиональный праздник. Он был установлен Указом Президента Российской Федерации № 812 «О Дне работников гидрометеорологической службы» от 19 мая 2008 года и приурочен ко Всемирному дню метеорологии.

Гидрометеорологическая служба России имеет богатую и славную историю. В апреле 1834 года согласно «высочайшему соизволению», имевшему силу закона и подписанному императором Николаем I, в Санкт-Петербурге была учреждена Нормальная магнитно-метеорологическая обсерватория. С этого времени метеорологическая сеть России начала вести регулярные метеорологические и магнитные наблюдения по единому руководству. Уже в 20 веке в стране насчитывалось свыше 1400 метеорологических наблюдательных станций.

Однако начавшаяся после Октябрьской революции 1917 года гражданская война и интервенция нанесли огромный ущерб наблюдательной сети. В июне 1921 года Совет народных комиссаров РСФСР принял «Декрет об организации метеорологической службы РСФСР», который и стал новым этапом развития метеорологических исследований. В 1920-х годах шёл активный процесс создания метеорологических бюро в союзных республиках, краях и областях.

В результате, 7 августа 1929 года ЦИК и Совнаркомом СССР приняли постановление о создании Единой гидрометеорологической службы СССР. 1 января 1930 года было организовано Центральное бюро погоды, преобразованное в 1936 году в Центральный институт погоды, а в 1943-м — в Центральный институт прогнозов. В 1965 году Центральный институт прогнозов и Объединенный вычислительный центр Академии наук и Главного управления гидрометслужбы были объединены в одно учреждение — Гидрометеорологический научно-исследовательский центр СССР, с 1992 года — Гидрометцентр России.

Сегодня Российская гидрометслужба, являясь членом Всемирной метеорологической организации (с 1948 года), также занимается вопросами погоды, климата и воды и участвует во всех её программах и мероприятиях.

Главная цель деятельности Росгидромета — улучшение точности прогнозов и предупреждений, улучшение качества гидрометеорологического обслуживания, снижение угрозы жизни населения и ущерба экономике страны от погодно-климатических явлений, обеспечение высокого уровня гидрометеорологической безопасности России.

Анализ данных о предотвращенном ущербе показывает, что прогнозы российских метеорологов позволяют уменьшить возможные экономические потери в среднем на 40%.

Поэтому не секрет, что от компетентной и слаженной работы российских метеорологов во многом зависят не только экологическая ситуация в стране, безопасность на транспорте, своевременная защита населения от последствий стихийных бедствий и катастроф, но и стабильное функционирование целых отраслей национальной экономики. Также не стоит забывать, что и самочувствие миллионов людей, их психологический комфорт нередко связаны с точностью и оперативностью прогнозов сотрудников данного ведомства.

Не удивительно, что в свой профессиональный праздник все российские метеорологи получают искренние поздравления от друзей, коллег и руководства за свою эффективную и качественную работу.

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