На главную В этот день

День компьютерщика

14 февраля — неофициальный, но широко отмечаемый в профессиональном мире День компьютерщика. 14 февраля 1946 года научному миру и всем заинтересованным был продемонстрирован первый реально работающий электронный компьютер ENIAC I (Electrical Numerical Integrator And Calculator).

Интересно, что работы по разработке первой вычислительной машины спонсировались американской армией, которой компьютер был необходим для проведения военных расчетов, планирования и программирования. ENIAC I проработал до 23 часов 45 минут 2 октября 1955 года, а потом был разобран.

Конечно, были и более ранние компьютеры, но это все прототипы и экспериментальные варианты. Если уж на то пошло, то первым компьютером вообще была аналитическая машина Бэббиджа… Но ENIAC был первым реально работающим на практических задачах компьютером. Между прочим, именно от ENIACа современные компьютеры унаследовали двоичную систему счисления.

ENIAC был разработан для решения одной из серьезных и нужных задач того времени: для обсчета баллистических таблиц армии. В армии были отделы, занимающиеся обсчетом баллистических таблиц для нужд артиллерии и авиации. Работали в этих отделах люди на должности Армейского Калькулятора.

Естественно, мощности и производительности этих «вычислительных ресурсов» армии не хватало. Поэтому кибернетики в начале 1943 года приступили к разработке концепции нового вычислительного устройства — компьютера ENIAC.

Именно поэтому 14 февраля отмечается праздник — День компьютерщика. А в России также есть и официальный профессиональный праздник работников данной отрасли — День программиста.

Источник

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Елена Сорокина опубликовала видео о встрече с жителями Соколовки в формате «Одного окна»

Власть
Напомним, встреча прошла в четверг, 14 февраля, в филиале Ресурсного центра «ДОМ ТОС» в посёлке Соколовка. С местными жителями в формате «одного окна» общались руководители подразделений администрации Рязани.
Узнать больше

Польский журналист задумался об истории после поездки в Рязань

Власть
Депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин привёз в Рязань польского журналиста Якуба Корейбу. Вместе с ним они возложили цветы к памятнику бойцам...
Узнать больше

В Сасовском районе ввели карантин по бешенству

Новости Рязани
Очаг заболевания находится на личном подворье на улице Садовой в селе Мокрое. Угрожаемой зоной объявлена территория села, которое входит в Каргашинское сельское поселение.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Футбол, курятник и «Крым наш!» – самые необычные рязанские свадьбы

Акценты
Вот и наступил этот самый спорный праздник – День святого Валентина. Можно относиться к нему по-разному, но по статистике именно в этот...
Узнать больше

В центральной рязанской библиотеке давали оперу

Культура
Брависсимо, кричали в зале! Такие восторги впервые прозвучали в центральной городской библиотеке имени С.А.Есенина. Давали оперу. Вернее, оперный дивертисмент – так...
Узнать больше

Шесть человек отравились угарным газом под Рязанью

Новости Рязани
ЧП случилось в ночь на четверг, 13 февраля, в новом доме с печным отоплением. Пострадали женщина, трое её дочерей 2005, 2014 и 2016 годов рождения, супруг и родственник.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Футбол, курятник и «Крым наш!» – самые необычные рязанские свадьбы

Акценты
Вот и наступил этот самый спорный праздник – День святого Валентина. Можно относиться к нему по-разному, но по статистике именно в этот...
Узнать больше

Что подарить на 14 февраля. Идеи для подарков

Акценты
Приближается 14 февраля – День святого Валентина. Да-да-да! Это не наш святой, и биография у него сомнительная, и праздник этот нам навязали,...
Узнать больше

Авторка, докторка, юристка. Или нужны ли нам феминитивы?

Акценты
Как думаете, сколько ошибок допущено в заголовке? Word показывает не менее трех, однако в заголовке их нет. Что вы знаете о феминитивах?...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Елена Сорокина опубликовала видео о встрече с жителями Соколовки в формате «Одного окна»

Польский журналист задумался об истории после поездки в Рязань

16 лет назад в Москве обрушилась кровля развлекательного комплекса «Трансвааль-парк»