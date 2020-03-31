День изобретения молнии

Считается, что первый прототип «молнии» разработал американец Уиткомб Лео Джадсон. Предыстория изобретения такова: приятель Джадсона страдал болями в спине, по этой причине он с трудом наклонялся, чтобы зашнуровать ботинки. «Создай устройство, которое можно было бы застегивать одной рукой», – обратился страдалец к автору 12 патентов.

Вскоре Уиткомб представил застежку из двух цепочек. На этих цепочках чередовались крючки и петельки. А элементы этой конструкции сцеплялись при помощи «ключика-язычка». Он запатентовал её 7 ноября 1891 года как «застёжку для обуви». А публике это изобретение было представлено 31 марта 1893 года. Новая застежка получила название «молния».

Изобретение Джадсона значительно ускоряло процесс застегивания сапог. Но несмотря на достоинства застежки, она долгое время не имела успеха. Люди никак не могли научиться пользоваться «молнией». К новинке даже прилагалась инструкция на двух страницах! И к тому же производство застежки было очень дорогим: часто ее цена в два раза превышала стоимость юбки или пары брюк.

Лишь спустя 20 лет после своего появления «молния» приобрела популярность. Заслуга в этом принадлежит инженеру из Швеции Гидеону Сундбеку. Он сделал застежку тоньше, гибче и надежнее, увеличив количество крючков, и запатентовал ее. А в 1923 году президент крупной обувной компании Бертран Рок выбрал «молнию» для новой модели резиновых галош. Именно тогда она получила широкое распространение.

А в 1930-х годах «молния» стала символом сексуальной активности. Новая технология позволяла снять одежды в разы быстрее! Однако, для женщины тех лет считалось неприличным носить наряды со «змейками» – это подчеркивало их доступность и легкомыслие.

Сегодня более половины «молний» на планете производит фирма YKK, основанная в 1934 году в Японии. Также мировыми центрами по изготовлению «зипперов» считаются Бангладеш, Индия и Китай.

Кстати, самую большую застежку-молнию сделали в Нидерландах в 1989 году. Длина этого «зиппера» составила 2851 метр.

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