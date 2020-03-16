94 года назад провели запуск первой в мире ракеты на жидком топливе

16 марта 1926 года неподалеку от городка Оберн уроженец штата Массачусетс американский инженер-физик и пионер ракетостроения Роберт Хатчингс Годдард первым в мире запустил ракету на жидком топливе.

Вдохновленный произведением Герберта Уэллса «Война миров», Годдард посвятил большую часть своей профессиональной жизни разработке математических теорий ракетного топлива и теоретическому обоснованию того, что ракетный двигатель может развивать тягу, которой будет достаточно для совершения полета в космос.

В своем дневнике Годдард по этому случаю записал: «Когда она взлетела без какого-либо значительного шума и пламени, это показалось волшебством, как будто она сказала: «Я простояла здесь достаточно долго и, если вы не возражаете, я отправлюсь куда-нибудь в другое место».

Ракета, весившая чуть меньше 5 килограмм вместе с топливом, которое представляло собой жидкий кислород смешанный с бензином, поднялась на высоту двенадцати с половиной метров и за две с половиной секунды, прошедшие до сгорания нижней половины сопла, пролетела по горизонтали 56 метров. Но этот непродолжительный полет стал первым гигантским шагом в ракетостроении и важной демонстрацией возможностей жидкостных ракетных двигателей.

Годдард занимался и другими задачами. Например, он предложил идею реактивного гранатомёта, и первые американские модели гранатомётов «Базука» были созданы именно на основе работ Годдарда.

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