80 лет назад подписали договор о завершении советско-финской войны

12 марта 1940 года был подписан договор о завершении 105-дневной «незнаменитой» советско-финской войны, начавшейся 30 ноября 1939 года.

Договор подписали после непродолжительных переговоров в Москве. Согласно этому документу боевые действия прекращались в 12 часов 13 марта 1940 года. Граница между СССР и Финляндией сдвигалась на 150 километров вглубь последней, а Карельский перешеек вместе с Выборгом, соответственно, отходил к Советскому Союзу.

Финляндия, утратившая десять процентов своей территории, к тому же обязывалась распустить армию и не участвовать во враждебных южному соседу коалициях, чего, однако, впоследствии не произошло.

Но этот успех был достигнут исключительно высокой ценой: потери с советской стороны составили несколько сотен тысяч человек убитыми, пропавшими без вести, ранеными, контуженными и обмороженными. Эта война сильно уронила престиж Красной Армии.

Лига наций еще в декабре 1939 года признала СССР агрессором и исключила его из своего состава.

По мнению некоторых историков, эта наступательная операция СССР против Финляндии является частью Второй мировой войны. И её итоги стали одним из факторов, определившим сближение Финляндии с фашистской Германией. Кроме того, считается, что они могли определённым образом воздействовать и на руководство Рейха в отношении планов нападения на СССР.

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