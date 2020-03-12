Рязанскую область посетит Захар Прилепин

В четверг, 12 марта, Рязанскую область посетит член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, член Центрального штаба ОНФ, общественный деятель, писатель Захар Прилепин.

Как сообщает сайт регионального правительства, Прилепин примет участие в заседании Рязанской областной Думы, где расскажет депутатам о деятельности рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию России.

Также запланированы встреча с губернатором и брифинг для региональных СМИ по вопросам взаимодействия гражданского общества с властью.