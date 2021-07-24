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В этот день: 24 июля

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В этот день: 24 июля
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 На 24 июля  приходится вкусный и самый ароматный праздник — день кофе. Праздничный день можно считать международным. Кофе — самый популярный напиток во всех странах мира.

У каждого народа свой особый рецепт тонизирующего напитка. Кофе пьют горячим и холодным. Напитков на его основе великое множество.

Кофе варят в кофеварках, готовят в кофемашинах, используют растворимый порошок, добавляют в различные коктейли.

Многие жители планеты Земля не представляют своего утра без чашечки этого ароматного и бодрящего напитка.

24 июля чтят княгиню Ольгу. Ольга — первая женщина на Руси, принявшая крещение в Константинополе. в Стамбуле, в Соборе Святой Софии до сих пор сохранена чаша, в которой крестилась княгиня Ольга. Назвать девочку, родившуюся  в этот день именем Ольга — хороший знак.

Если ваши знакомые или друзья флористы, то не забудьте поздравить их с профессиональным праздником. Только не дарите им цветы, для нас  — это знак внимания, а для флористов — рабочий материал.

А ещё в этот день нужно загадать желание, написать его на бумажке и попросить Вселенную исполнить. Обязательно сбудется.

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