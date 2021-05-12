В Ермишинском районе ремонтируют дорогу

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В Ермишинском районе ремонтируют автодорогу, соединяющую населённые пункты Надежка, Алехино, Иванково, Турмадеево, Малахово с райцентром. Об этом сообщается в группе Рязанской области ВК.

Подрядчик завершил дренажные работы по отводу воды и приступил к формированию дорожного полотна. Основание усилят методом холодной регенерации, уложат асфальт, укрепят обочины, обустроят посадочные площадки.

Ремонтные работы завершат уже осенью. Контролируют качество и следят за соблюдением сроков сотрудники Дирекции дорог Рязанской области.