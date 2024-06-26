Среда, 26 июня, 2024

В Ермишинском районе десятые классы останутся только в одной школе

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: ИД «Пресса»

С нового учебного года десятые классы в Ермишинском районе останутся только в одной школе, сообщает сайт ИД «Пресса».

Решение о закрытии десятых классов в Нарминской, Азеевской и Савватемской школах принято местным отделом образования совместно с профильным министерством Рязанской области.

10 и 11-е классы остаются только в посёлке Ермишь, в средней школе имени Героя РФ С. В. Сухарева.

По словам директора Нарминской школы Галины Пантюшиной, для желающих продолжать обучение старшеклассников организуют транспорт.

В интернете можно найти следующую информацию (данные неофициальные). На 1 июня 2024 численность населения (постоянных жителей) Ермишинского района составляет 6 991 человек. Школьников в возрасте от 7 до 17 лет — 828 человек.

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