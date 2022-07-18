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В Ельце мотоциклисту оторвало ногу после тройной аварии

Вечером в субботу, 16 июля, на улице Задонской в Ельце произошла страшная авария, пишет LipetskMedia.

По предварительной информации, 55-летний водитель мотоцикла «Ямаха» остановился на перекрестке с целью пропустить поток и повернуть налево. В этот момент в него сзади въехал автомобиль «ВАЗ», которым управлял 33-летний мужчина.

В итоге мотоцикл отбросило под машину «Мазда». В результате байкеру оторвало правую ногу. Первую помощь потерпевшему оказал известный в Ельце стоматолог, который правильно наложив жгут на ампутированную конечность.

Сотрудники дорожной полиции разбираются в причинах случившегося.

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