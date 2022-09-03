В Екатеринбурге заметили полуголую девушку, гуляющую по карнизу четвертого этажа

Жители Екатеринбурга обратили внимание на странное поведение полуголой девушки в Академическом районе, пишет E1.RU.

Инцидент произошел 2 сентября на улице Рябинина. По словам очевидцев, горожанка гуляла по балконному карнизу на четвертом этаже.

«Полураздетая вышла на балкон, стояла там минут десять. И она, и девчонка в окне пьяные. Немного погодя спасатели приехали, зевак куча собралась», – рассказал местный житель.

В региональном МЧС отметили, что в пожарно-спасательную службу сообщений не поступало.