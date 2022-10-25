В Екатеринбурге выставили на продажу бомбоубежище времен холодной войны

В центре Екатеринбурга выставили на продажу бомбоубежище времен холодной войны, пишет E1.RU.

Объект расположен во дворе на проспекте Ленина, 8. Бункер находится в федеральной собственности. Его списали еще в июне 2008 года.

«Установить начальную цену объекта в размере 1 139 000 рублей», — говорится в распоряжении регионального управления Росимущества.

Площадь нежилого здания – 154 квадратных метра. Бункер имеет два выхода и одиннадцать помещений, из них шесть предназначены для бомбоубежища.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 15 ноября. Для этого нужно будет внести задаток в размере 227,8 тысячи рублей. Само мероприятие состоится 23 ноября.

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