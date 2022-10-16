В Екатеринбурге наказали парней, которые гоняли по дороге на санях

Сотрудники ГИБДД решили наказать двух жителей Екатеринбурга, которые устроили гонки с собакой на санках.

Ролик с места случившегося оказался в распоряжении портала E1.RU. На кадрах видно, как один из парней, зацепился за иномарку Volkswagen. Автоинспекторы объяснили, что водитель нарушил правила перевозки пассажира.

«Сотрудники ГАИ пресекают опасные развлечения, привлекают к ответственности водителей и «зацеперов», подвергающих опасности свои и чужие жизни», – отметили в ведомстве.

В итоге молодых людей 1995 и 1992 годов рождения задержали и привлекли к административной ответственности. Также с ними провели профилактические беседы о страшных последствиях экстремальных забав.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram