Воскресенье, 16 октября, 2022
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В Екатеринбурге наказали парней, которые гоняли по дороге на санях

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Сотрудники ГИБДД решили наказать двух жителей Екатеринбурга, которые устроили гонки с собакой на санках.

Ролик с места случившегося оказался в распоряжении портала E1.RU. На кадрах видно, как один из парней, зацепился за иномарку Volkswagen. Автоинспекторы объяснили, что водитель нарушил правила перевозки пассажира.

«Сотрудники ГАИ пресекают опасные развлечения, привлекают к ответственности водителей и «зацеперов», подвергающих опасности свои и чужие жизни», – отметили в ведомстве.

В итоге молодых людей 1995 и 1992 годов рождения задержали и привлекли к административной ответственности. Также с ними провели профилактические беседы о страшных последствиях экстремальных забав.

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