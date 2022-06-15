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Четверг, 16 июня, 2022

В Екатеринбурге мужчина устроил резню в парке

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В Екатеринбурге мужчина устроил резню в парке

Стражи порядка задержали жителя Екатеринбурга, который устроил резню в парке УрГУПСа на Колмогорова, пишет E1.RU со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось, что вечером 12 июня неизвестный напал на прохожих с ножом. По словам очевидцев, злоумышленник убил одного из мужчин. Пенсионера, который в этот момент проходил рядом, поставили на колени и нанесли ему несколько ножевых ранений.

«О задержанном известно, что он был ранее судим», — отметил источник.

Одна из свидетельниц рассказала, как услышала крик девушки, которая убегала от преступника.

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