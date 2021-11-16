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Вторник, 16 ноября, 2021
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В Екатеринбурге 15-летний мальчик три года насиловал сводную сестру

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Суд Кировского района арестовал 15-летнего жителя Екатеринбурга, которого обвиняют в систематическом насилии над сводной сестрой, пишет КП.

По предварительной версии, злоумышленник издевался над девочкой 2012 года рождения на протяжении последних трех лет.

Как стало известно, 12 ноября девочка рассказала обо всем директору гимназии, в которой учится. По ее словам, брат впервые изнасиловал ее в январе 2019 года, когда родителей не было дома.

Выяснилось, что школьница больше не могла скрывать это. Утром того же дня, когда она раскрыла правду, он также приставал к ней. Сейчас известно о 19 эпизодах насилия.

После беседы с директором девочка рассказала о происходящем отцу. Предприниматель написал заявление на пасынка, который сознался в преступлениях

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