В двух местах под Рязанью обнаружили гниющие останки скота

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Специалисты Россельхознадзора обнаружили в двух местах рядом с трассой М5 в Рязанской области останки скота, сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники управления по Рязанской и Тамбовской областям 25 мая провели проверку после появления сообщений в СМИ о гниющих тушах животных. Выяснилось, что останки конечностей крупного рогатого скота навалом и в мешках для строительного мусора выброшены на съездах с федеральной трассы на территории Тюшевского сельского поселения Рязанского и Баграмовского сельского поселения Рыбновского районов.

Для уборки останков привлекли сотрудников ветеринарных станций. Виновные в случившемся разыскиваются. Информация о них будет направлена в полицию.