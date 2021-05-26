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Среда, 26 мая, 2021
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В двух местах под Рязанью обнаружили гниющие останки скота

7info
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Специалисты Россельхознадзора обнаружили в двух местах рядом с трассой М5 в Рязанской области останки скота, сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники управления по Рязанской и Тамбовской областям 25 мая провели проверку после появления сообщений в СМИ о гниющих тушах животных. Выяснилось, что останки конечностей крупного рогатого скота навалом и в мешках для строительного мусора выброшены на съездах с федеральной трассы на территории Тюшевского сельского поселения Рязанского и Баграмовского сельского поселения Рыбновского районов. 

Для уборки останков привлекли сотрудников ветеринарных станций. Виновные в случившемся разыскиваются. Информация о них будет направлена в полицию.

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