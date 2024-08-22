В Думе хотят заставить банкиров платить обманутым мошенниками клиентам

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов заявил, что действующее законодательство не защищает граждан от финансовых аферистов. В связи с этим социалисты готовят законопроект о возмещении ущерба жертвам кибермошенников.

По данным ЦБ РФ, во II квартале 2024 года мошенники похитили у клиентов банков 4,8 млрд рублей, что почти на четверть превышает средний показатель за предшествующие четыре квартала.

«Сегодня банк не возмещает потери клиента, если тот нарушил правила безопасности: сообщил данные карты, ПИН-код и прочее. Но для того жулики и применяют изощренные приемы социальной инженерии, чтобы заставить человека поступать вопреки своей воле. В результате сумма украденного киберпреступниками растет, а доля средств, возвращённых их жертвам, сокращается», — констатировал парламентарий.

Сергей Миронов напомнил, что 25 июля вступил в действие закон о новых правилах возврата банковских клиентам украденных денег.

«В нем есть позитивные моменты, но принципиально ситуацию он не меняет. Банк должен вернуть похищенное, если сам нарушил нормативы, например, допустил перевод денег на счет из „черного“ списка. Возмещение в случаях, когда преступники используют НЛП-технологии, когда они зомбируют людей, по-прежнему не предусмотрено, хотя таких атак большинство», — отметил депутат.

Лидер социалистов сообщил, что фракция СРЗП подготовит поправки в законодательство, регулирующее использование банковских карт в части пересмотра ответственности пользователя за нарушение требований безопасности.

«Полагаю, это справедливо в отношении банков: они на этом зарабатывают, это их бизнес и их риски. И не такие уж обременительные: если вернуть владельцам кредитных карт все средства, украденные мошенниками в первом полугодии, сумма составит 0,2% от чистой прибыли, полученной за это время банковским сектором. Так что банкиры не разорятся, а тысячи людей смогут выпутаться из тяжелейшей ситуации, в которую они попали не по своей вине», — заключил Сергей Миронов.