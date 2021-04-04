6.7 C
Рязань
Воскресенье, 4 апреля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПроисшествия

В ДТП в Рыбновском районе погибли три человека

7info 2
Изображение Vladyslav Topyekha с сайта Pixabay

Утром в воскресенье, 4 апреля, в Рязанской области произошло серьёзное ДТП. В 4.55 в Рыбновском районе столкнулись два автомобиля. Как сообщает УГИБДД УМВД России по Рязанской области, на 174-м км автодороги М5 «Урал» 33-летний водитель «Мерседеса» столкнулся с грузовиком «Вольво», двигавшимся в попутном направлении.

От полученных в результате аварии травм водитель легкового автомобиля и две его пассажирки скончались на месте ДТП.

На месте аварии работают полицейские. Обстоятельства происшествия уточняются.

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнёров

Читайте также

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,538ЧитателиЧитать

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: info@7info.ru