В ДТП в Рыбновском районе погибли три человека

Утром в воскресенье, 4 апреля, в Рязанской области произошло серьёзное ДТП. В 4.55 в Рыбновском районе столкнулись два автомобиля. Как сообщает УГИБДД УМВД России по Рязанской области, на 174-м км автодороги М5 «Урал» 33-летний водитель «Мерседеса» столкнулся с грузовиком «Вольво», двигавшимся в попутном направлении.

От полученных в результате аварии травм водитель легкового автомобиля и две его пассажирки скончались на месте ДТП.

На месте аварии работают полицейские. Обстоятельства происшествия уточняются.